دمشق - هدى العبود

رحل عن عالمنا الكاتب السوري الكبير خالد خليفة، عن عمر ناهز الـ 59 عاما، حيث نشر العديد من الأدباء العرب والسوريين نبأ رحيله على منصات التواصل الاجتماعي، معبرين عن حزنهم لرحيله المفاجئ.



خالد خليفة روائي وشاعر وكاتب سيناريو، نالت أعماله وسام نجيب محفوظ للأدب، وهي من أرفع الأوسمة الأدبية في العالم العربي، تمر قصصه المفعمة بالحيوية والساخرة عبر الزمن ولكنها تتمحور حول مدينة حلب السورية، بالقرب من مكان ميلاد خليفة في عام 1964، والتي كانت ذات يوم واحدة من أعظم المراكز الثقافية والتجارية في العالم.



درس الراحل وقضى حياته المهنية المبكرة في المدينة، لكنه كان يعيش في دمشق منذ عام 1999، وهو أحد الكتاب القلائل الذين مكثوا طوال الحرب الأهلية المروعة في البلاد.



ومن أعمال الكاتب الراحل خالد خليفة «حارس الخديعة»، «دفاتر القرباط»، «مديح الكراهية» التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية، «لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة» التي وصلت أيضا إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر وحازت جائزة نجيب محفوظ لعام 2013، «الموت عمل شاق»، و«لم يصل عليهم أحد» التي أدرجت على القائمة الطويلة لجائزة البوكر.