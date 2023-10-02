القاهرة - هالة عمران



أعلن كامل الوزير وزير النقل، عدم استيراد أي وحدة متحركة للقطارات اعتبارا من 2024. وأضاف خلال مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، أن إجمالي أطوال الشبكة الحالية للسكك الحديدية 10 آلاف كيلومتر، وتم تطوير وتجديد حوالي 900 كم.



وشهد المؤتمر أمس الاول في يومه الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث حضر د.محمد معيط وزير المالية، ود.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ود.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.