الدوحة - فريد عبدالباقي



يبحث فريقا السد والدحيل عن تحقيق أول انتصار في دوري أبطال آسيا وذلك عندما يخوضان منافسات الجولة الثانية من البطولة القارية اليوم، اذ يحل السد ضيفا ثقيلا على ناساف كارشي الأوزبكي في الـ 7:00 مساء اليوم، على ستاد مدينة كارشي بولاية قاشقادري الأوزبكية، في ثاني جولات المجموعة الثانية والتي تضم ناديي الشارقة الإماراتي، والفيصلي الأردني. وكان السد قد استهل مشواره القاري بتعادل سلبي على أرضه أمام الشارقة، فيما اقتنص ناساف 3 نقاط ثمينة أمام مضيفه الفيصلي بهدف نظيف ليتصدر المجموعة الثانية.



بينما يستضيف الدحيل فريق برسبوليس الإيراني في الـ 9:00 مساء اليوم على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، ضمن مباريات المجموعة الخامسة والتي تضم ناديي النصر السعودي، والاستقلال الطاجيكي. وكان الدحيل عاد بنقطة غالية خارج الديار بتعادله أمام الاستقلال الطاجيكي في الجولة الأولى، بينما عاد النصر السعودي بـ 3 نقاط خارج الديار بفوزه على برسبوليس 2-0 في الجولة الأولى ليتصدر المجموعة الخامسة.



ومن المقرر أن يدفع المدرب الأرجنتيني للدحيل هيرنان كريسبو بلاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو اليوم في التشكيلة الأساسية بعد تألقه مع الدحيل في أولى مبارياته مع الفريق هذا الموسم، وقيادة الفريق لتجاوز المرخية 2-1 في الدوري القطري، كما ينتظر كريسبو تألق الهداف الكيني مايكل أولونغا والذي يحتاج لهدف واحد، لمعادلة رقم المغربي يوسف العربي في قائمة هدافي الفريق القطري في البطولة القارية، حيث يملك الأخير 16 هدفا.



إلى ذلك، تسلم البرتغالي بيدرو ميغيل ماركيز دا كوستا فيليبي المعروف باسم «بيبا»، ملف النادي الأهلي، ليقود تدريب العميد الأهلاوي خلفا للمونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش، على أن يعاونه البحريني خالد تاج.