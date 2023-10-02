عبر رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات وأصحاب مؤسسات تعليم قيادة السيارات حمود الحمدان، عن خالص تهانيه القلبية وصادق تبريكاته لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد.



وأشاد الحمدان، في تصريح صحافي، بالإنجازات الملموسة والجهود المخلصة لسموه، والتي دائما ما تستهدف دفع الوطن إلى رحاب التنمية والتطوير، وترفع رايته خفاقة على منصات الفخر والتتويج.



وقال «ستبقى مسيرة صاحب السمو مصدر فخر واعتزاز وإلهام لكثير من الشباب وأبناء الوطن بما تتميز به شخصية سموه من سمات القيادة الواعية وبما تحمله من رؤى سديدة وبصيرة مستنيرة استطاعت قيادة دفة الوطن بكل حكمة واقتدار».



وأضاف «ان صاحب السمو شخصية قيادية متفردة أحبت وطنها فأحبها الشعب وتعلق قلبها النقي بالله سبحانه وتعالى وبارتياد المساجد فقدمت القدوة الحسنة لأبناء وطنها الأصيل».



وختم الحمدان تصريحه داعيا المولى جل وعلا أن يحفظ الكويت تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر رئيس مجلس الوزراء.