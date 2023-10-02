أكد المدير العام لهيئة الزراعة والثروة السمكية ناصر تقي أهمية التعاون بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية في مجال دعم الأمن الغذائي والاستفادة من التجارب والخبرات الأميركية الحديثة في المجالات الزراعية المختلفة.



جاء ذلك في بيان صحافي للهيئة عقب استقبال تقي للمستشار الاقتصادي لدى سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الكويت براد ستيلول، حيث تناول الطرفان أوجه التعاون في المجال الزراعي بين البلدين ومدى إمكانية تطوير سبل العمل بينهما.



وقال تقي إنه تم خلال اللقاء بحث سبل دعم الأمن الغذائي في الكويت والاستفادة من التجارب الأميركية وتبادل الكوادر المتخصصة في هذا المجال بين البلدين من أجل إثراء المنظومة الزراعية والعمل باستخدام أحدث التكنولوجيا الزراعية العالمية.



وأضاف أنه بحث أيضا أحدث الدراسات والمشاريع القائمة بالكويت والعقبات التي تواجهها للقيام بالعمل المشترك وتذليل كل العقبات وتسهيل خطة العمل والحرص على وضع مسألة الأمن الغذائي في المقام الأول ورسم استراتيجيات لتنميتها.



وأوضح أنه تم التطرق كذلك خلال اللقاء إلى كيفية تفعيل التعاون الزراعي بين البلدين الصديقين في جميع المجالات الزراعية والتركيز على المشاريع المشتركة بين الطرفين ضمن اتفاقية التعاون الزراعي بين البلدين والوقوف على آخر ما نفذ بها والإشراف عليها.



وأفاد بأن اللقاء تناول بحث مجالات تدريب الكوادر الوطنية وتبادل المعلومات والتكنولوجيا الزراعية ومشاركة آخر الأبحاث المتعلقة بالمجال الزراعي والحيواني والسمكي وتبادل الخبرات بما يسهم بتطوير وتنمية القطاع الزراعي في البلدين.



وأشار الى أن المستشار الأميركي اطلع على المشاريع الحيوانية والزراعية في البلاد للوقوف على آخر التطورات وما توصلت له هذه المشاريع من نتائج.