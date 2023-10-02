بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، عبر فيها سموه عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة أنقرة بالقرب من مقر وزارة الداخلية والذي تسبب في إصابة اثنين من رجال الشرطة.



مؤكدا سموه تأييد الكويت لكل ما تتخذه الجمهورية التركية الصديقة من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية للحفاظ على أمنها واستقرارها.



سائلا سموه الباري جل وعلا أن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده. متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نيكوس انستاسياديس رئيس جمهورية قبرص الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية قبرص وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



إلى ذلك، تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمصر وسائر بلاد المهجر في جمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم، كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الكويت.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية جوابية أعرب فيها سموه عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه قداسته من طيب المشاعر وصادق التمنيات، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.