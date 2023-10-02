بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية إلى الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، ضمنها سموه صادق مواساته بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة أنقرة بالقرب من مقر وزارة الداخلية والذي تسبب في إصابة اثنين من رجال الشرطة،



سائلا سموه المولى تعالى أن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا له دوام الصحة والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نيكوس انستاسياديس رئيس جمهورية قبرص الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.