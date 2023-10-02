هناك تواصل مستمر مع أشقائنا الكويتيين لتخصيص أرض لمبنى القنصلية الجديد

دورنا الرئيسي تقديم الدعم الكامل لأبناء الجالية في كل الأحوال بالانتخابات أو غيرها

مبادرات «التجنيد» و«السيارات» استشعار لما يريده المواطن المصري في الخارج

الجالية المصرية بالكويت على رأس اهتمام هيئة الانتخابات لوعيها ورغبتها في المشاركة



أجرى الحوار: أسامة أبوالسعود



بين توكيلات مرشحي انتخابات الرئاسة إلى مبنى القنصلية المصرية الجديد مرورا بمبادرة التجنيد ومبادرة السيارات واستشعار الدولة المصرية لمطالب المصريين في الخارج، كان اللقاء مع القنصل العام لجمهورية مصر العربية في البلاد السفيرة د.هبة زكي.



القنصل العام المصري أكدت ـ خلال اللقاء الذي اختصت به «الأنباء» ـ أن القنصلية المصرية مستمرة في إصدار توكيلات مرشحي انتخابات الرئاسة المصرية حتى ١٣ اكتوبر الجاري وفي أيام العطلات الرسمية.



وتابعت: «دورنا الرئيسي هو تقديم الدعم الكامل لأبناء الجالية في كل الأحوال، سواء في الانتخابات أو غيرها، فنحن موجودون لخدمتهم في جميع الأحول وأبوابنا مفتوحة للجميع».



وشددت السفيرة د.هبة زكي، على أن الجالية المصرية في الكويت على رأس اهتمام الهيئة الوطنية للانتخابات لوعيها ولرغبتها في المشاركة الإيجابية الدائمة، فهي نموذج مصغر لما ستكون عليه الانتخابات داخل مصر. وعلى صعيد الخدمات القنصلية، ناشدت القنصل العام المصري أبناء الجالية ممن لديهم جوزات سفر 3 سنوات سرعة إصدار بطاقات الرقم القومي من مصر واستخراج جوازات مدة كاملة حتى لا تسقط اقامتهم في الكويت، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:



نتحدث بداية عن الانتخابات الرئاسية التي تشهدها مصر حاليا لاختيار رئيس مصر القادم، ودور القنصلية المصرية المهم في استقبال ابناء الجالية الراغبين في اصدار توكيلات لمرشحي الرئاسة المصرية، ما التسهيلات التي تقدمونها في هذا الاطار؟



٭ بالنسبة للترتيبات الخاصة بالانتخابات الرئاسية سيتم عقد مؤتمر صحافي سيعلن خلاله السفير المصري أسامة شلتوت وبحضوري كل الترتيبات والإجراءات الخاصة بالاستحقاق الانتخابي، وطبعا الجالية المصرية في الكويت على رأس اهتمام الهيئة الوطنية للانتخابات ـ ليس فقط لحجمها ـ ولكن أيضا لوعيها ولرغبتها في المشاركة الدائمة، فهي نموذج مصغر لما ستكون عليه الانتخابات داخل مصر، ونحن في القنصلية المصرية في الكويت بدأنا منذ اليوم الأول للتكليف بتلقي طلبات تأييد الترشيح حتى ١٣ اكتوبر.



وندعو جميع أبناء الجالية المصرية في الكويت للحضور والمشاركة بفاعلية، وشعارنا هو «صوتك هيوصل»، ونؤكد على أهمية مشاركة أبناء المشاركة الإيجابية الفعالة، ونحن بدورنا مستعدون لتقديم جميع التسهيلات لتمكين المواطنين من إصدار التوكيلات، فأبواب القنصلية مفتوحة حتى في أيام الإجازات والعطلات الرسمية حتى نقدم كل ما هو ممكن لخدمة ابناء الجالية في الكويت، وأنا أدعو الجميع لمتابعة موقع القنصلية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لمتابعة كل أخبار الانتخابات أولا بأول، كما سيتم الإعلان عن كل التفاصيل في المؤتمر الصحافي.



ما آلية تسليم التوكيلات الخاصة بمرشحي الرئاسة؟



٭ كل مواطن يتسلم التوكيل الخاص به في يده، ونحن في القنصلية نحصل على نسخة من كل توكيل لأنه جزء من العملية الانتخابية، وشغلنا هو تسهيل هذه العملية الانتخابية وإصدار التوكيلات الخاصة بأي مرشح رئاسي ولا نتدخل في اختيار أي مواطن سواء قبل التصويت أو أثناء التصويت أو عملية الفرز، فعملنا هو سلطة قضائية مثل أي لجنة انتخابية في مصر تماما.



إذن المواطن يتسلم التوكيل ويسلمه هو شخصيا إلى المرشح أو حملته الانتخابية في مصر؟



٭ مهمتنا في القنصلية هو إصدار التوكيل فقط، وأي إجراء آخر يخص المواطن ولا يخص القنصلية، ودورنا الرئيسي هو تقديم الدعم الكامل لأبناء الجالية في كل الاحوال، سواء في الانتخابات او غيرها، فنحن موجودون لخدمتهم في جميع الأحوال.



تسوية الموقف التجنيدي



ننتقل من الانتخابات إلى الجهود التي تقوم بها القنصلية على مدار العام لخدمة أبناء الجالية ومختلف المراجعين، هل لا تزال هناك عمليات ازدحام أمام القنصلية كما كان الوضع سابقا؟



٭ فترة الصيف وخصوصا قبل الإجازات كانت فترة صعبة جدا، ولكن لدينا قدرة تنظيمية ان نتجاوب مع الأعداد مهما كانت، وذلك عبر فتح مكاتب اكبر وزيادة قوة العمل لاستيعاب المراجعين وحتى البقاء في القنصلية بعد انتهاء مواعيد العمل لساعات من أجل إنجاز جميع الأعمال وخاصة استلام التوريدات من جوزات السفر وشهادات الميلاد وغيرها بحيث يتم فتح القنصلية في اليوم التالي ولا توجد أي أمور تعيق العمل، ولله الحمد يسير بشكل متميز لإنجاز كل المعاملات، وخصوصا المبادرة الخاصة بتسوية الموقف التجنيدي عليها إقبال كبير جدا من الجالية وهناك استجابة سريعة جدا، وإنجاز معاملاتهم لا يستغرق في بعض الأحيان أكثر من أسبوع فقط.



ننتقل إلى الخدمات القنصلية الجديدة، ما أهمها؟



٭ هناك العديد من الخدمات الجديدة في القنصلية المصرية، لعل أهمها هو تحديث في نظام الحصول على التأشيرات لزيارة جمهورية مصر العربية سنعلن عنه قريبا، وأيضا بالنسبة لجميع من تقدموا للحصول على مبادرة الإعفاء من التجنيد يتم إعطاء المواطن المصري رقما يستطيع من خلال متابعة وصول شهادة الإعفاء أو الاستعلام عن وصول جواز السفر الجديد وغيرها من الخدمات على تطبيق القنصلية المصرية في الكويت على أجهزة الهواتف المحمولة، وهذه الخدمات توفر الوقت والجهد، وهذا بالطبع بخلاف أرقام القنصلية المصرية المتاحة لجميع المراجعين سواء من أبناء الجالية او غيرهم على مدار الساعة، فالتواصل سهل جدا مع القنصلية لأي شخص وأبوابنا دائما مفتوحة للجميع.



هناك بعض المشاريع التي اعلن عنها سابقا مثل التأمين على المصريين في الخارج، وشحن جثامين غير القادرين، أين وصلت تلك المشاريع حاليا وهل دخلت حيز التنفيذ؟



٭ كلها امور مهمة، وخصوصا فيما يتعلق بإجراءات الوفاة، فهناك اهتمام كبير جدا، فمن يرغب في نقل جثمان ذويه للدفن في مصر فنحن نفتح لهم بعد ساعات العمل، فهناك زميل إداري معني تحديدا بموضوع الوفاة، فهدفنا إذا كانت هناك رغبة في الدفن في ارض الوطن بتقديم كل الإجراءات، ومن ليست لديه المقدرة المادية فهذا الأمر يرجع للوزارة في مصر، ولكن مهمتنا في القنصلية هي تسهيل كل الإجراءات لمن يرغب، وعلى مدار 24 ساعة يوميا، لأن هذا الموضوع له أولوية قصوى، وحتى من يرغب في دفن ذويه في الكويت وليس لديه أحد من أقاربه هنا، فمكاتب وزارة الخارجية المصرية منتشرة في مختلف المحافظات في مصر، وهذه المكاتب تتلقى الطلبات وإدارة الشؤون القنصلية برئاسة زميلي نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير حاتم الالفي يتلقى جميع الطلبات سواء الدفن في أرض الكويت أو العودة لأرض الوطن وتقديم كل التسهيلات في هذا الجانب.



زيادة عدد المكاتب



خلال الفترة الماضية رأينا تطورا في الخدمات القنصلية وزيادة عدد مكاتب التصديقات وخاصة خلال نتائج الثانوية العامة، ما ابرز تلك الخدمات؟



٭ موضوع الثانوية العامة استثنائي، فهناك اهتمام كبير جدا بتسهيل إجراءاتهم، أولا لأنهم يستحقون، فهؤلاء الشباب رفعوا رأسنا وسعدنا جدا بلقائهم وقت التكريم، وبالفعل قمنا بتسهيل إجراءات تصديق شهاداتهم وقمنا بزيادة أعداد مكاتب التصديقات واستطعنا تقديم الخدمات في اسرع وبتنسيق كامل بين القنصلية والمكتب الثقافي. وفي كل الأحوال، فإن المراجع لا ينتظر اكثر من 5 إلى 10 دقائق فقط في قاعة الانتظار التي رفعنا كفاءتها وخاصة في فترة الصيف وتكييفها بالكامل.



وهنا لابد من التأكيد على ان الحصول على الموعد عبر تطبيق القنصلية المصرية في الكويت يسهل كثيرا على المراجع وعلى القنصلية أيضا، حيث يتم إنجاز المعاملة في دقائق قليلة، ونحن نناشد الجميع حجز موعد مسبق حتى يحصل كل مواطن أو مراجع للقنصلية على حقه في الخدمة بأسرع وقت ممكن.



مبنى القنصلية



أخيرا، أين وصل موضوع تخصيص ارض لمبنى القنصلية المصرية الجديد في الكويت؟



هناك تنسيق مستمر مع الاخوة الكويتيين في هذا الموضوع، ومع وزارة الخارجية في مصر، وان شاء الله يتم انجاز ذلك قريبا. وهنا، لابد ان اعبر عن سعادتي الغامرة وسعادة جميع الزملاء الديبلوماسيين في السفارة والقنصلية في الكويت ان نرى مبنى السفارة المصرية الجديد وهو يستكمل يوما بعد يوم، وان شاء الله هو مبنى جميل وصورة مشرفة لمصر على ارض الكويت، وننتظر ان شاء الله مبنى جميل آخر للقنصلية لخدمة أبناء الجالية ومختلف المراجعين على أرض الكويت الغالية.





المستفيدون من «تسوية الموقف التجنيدي» يتزايدون.. وإقبال كبير على «مبادرة السيارات»



لدى سؤالها عن عدد الشباب المصري الذين استفادوا من مبادرة التجنيد في الكويت، قالت القنصل العام المصري د.هبة زكي: هناك شباب كثر استفادوا من المبادرة والأرقام كل يوم في ازدياد، فهي فكرة ممتازة وهي استجابة من القيادة السياسية واستشعار ما يريده المواطن المصري في خارج ارض الوطن. وأضافت: للعلم هذه المبادرة ليس لها فقط مردود إيجابي في دول الخليج، ولكن في اوروبا والولايات المتحدة واستراليا وكل مغترب مصري يأمل في توفيق اوضاعه واستكمال اجراءاته، وبسبب هذا الاقبال الكبير تم مد مبادرة تسوية الموقف التجنيدي شهرا آخر استجابة لمطالب المواطنين الذين لم يستكملوا اوراقهم او تحويل مبلغ المبادرة، ولذلك كانت هناك استجابة من الدولة لمطالبهم بشكل عاجل. وعن عودة مبادرة سيارات المصريين في الخارج مرة اخرى قريبا، قالت د.زكي: صحيح، وهذه دليل على ان مبادرة السيارات نجحت، وهناك اقبال كبير على المشاركة فيها بمجرد اصدار القرارات المنظمة لها وهي تؤكد على ان الدولة تستمع لأبنائها المقيمين خارج مصر وتحقق تلك المطالب للمحافظة على العلاقة الوطيدة بين الدولة وابنائها في الخارج.



قولاً واحداً.. لا تمديد على جوازات السفر



عندما نقلنا إلى القنصل العام المصري د.هبة زكي تساؤلات بعض أبناء الجالية عن تمديد جوازات السفر، وهل مازال هناك اي تمديد على الجواز أم لا، أجابت بالقول: قولا واحدا، لا يوجد تمديد يدوي على جوازات السفر، والتمديد الوحيد لمن أنهى إقامته فبدلا ان يعود إلى مصر بوثيقة سفر يتم تمديد جوازه وتكتب عبارة «تمديد للعودة لأرض الوطن» فقط لا غير.



على أصحاب جوازات السفر بـ 3 سنوات سرعة إصدار بطاقات الرقم القومي من مصر



لدى الحديث عن اللجنة المعنية باستخراج بطاقات الرقم القومي خارج مصر والتساؤلات العديدة عن موعد وصول اللجنة، قالت د.هبة زكي: نحن صوتكم وننقل هذه المطالب إلى مصر، واعتقد ان المشكلة فقط في ان الأحداث متوالية داخل مصر وعندي أمل ان تصل اللجنة قريبا، وأؤكد ان مساعد الوزير للشؤون القنصلية السفير اسماعيل خيرت يتابع هذا الموضوع باهتمام كبير، وان شاء الله نسمع قريبا أخبارا جيدة. وأضافت: لدي طلب في هذا الملف تحديدا وهو خاص بأبنائنا الذين لم يصدروا بطاقات الرقم القومي وقاموا باصدار جوازات السفر بـ 3 سنوات، فالتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية في مصر ان من حق المواطن المصري الذي اصدر جواز سفر بـ 3 سنوات ولم يجدد بطاقة الرقم القومي يتم اصدار جواز سفر بسنة واحدة فقط، وهذا الجواز يستغرق وقتا للوصول إلى المواطن فيصبح جواز السفر اقل من عام ولذلك لا يستطيع المواطن ان يضع عليه اقامة واناشدهم بسرعة إصدار بطاقة الرقم القومي وجواز السفر كامل المدة حتى لا تسقط إقامتهم.