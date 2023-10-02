دارين العلي



قالت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، إن الوزارة حاليا تنتظر إرسال الجهاز المركزي للمناقصات العروض المالية الخاصة بإنشاء المرحلة الثانية لمحطة التناضح العكسي في الدوحة الغربية بقدرة 60 مليون غالون يوميا. وأكدت المصادر ان «الوزارة انتهت من دراسة العروض الفنية للشركات المتقدمة وتنتظر إرسال الجهاز للعروض المالية لرفع الوزارة توصيتها للجهاز»، لافتة إلى أن المشروع من شأنه أن يعزز القدرة الإنتاجية للوزارة.



في سياق منفصل، تنتظر الوزارة في الوقت الحالي استيفاء طلبات أصحاب القسائم الراغبين في إيصال التيار إلى قسائمهم في مشروع خيطان السكني لإطلاق التيار لتلك القسائم المستوفية للمستندات والأوراق المطلوبة.



وأعلنت الوزارة أمس، عن جهوزيتها لاستقبال طلبات ايصال التيار لـ 86 قسيمة في أجزاء من قطعة 2.



وأكدت الوزارة حرصها على ايصال خدماتها لكل المواقع الجديدة تسهيلا على أصحاب القسائم السكن والاستفادة في أسرع وقت من قسائمهم الجديد بمختلف المدن والمواقع.



القسائم الجاهزة لإيصال التيار في مشروع خيطان السكني



حددت وزارة الكهرباء والماء القسائم الجاهزة لإيصال التيار الكهربائي إليها في مشروع خيطان السكني، وهي كالتالي:



القسائم 50،52،62،64.



القسائم التي تبدأ من 66 إلى 102.



القسائم أرقام: 670،672،674،676،678.



القسائم التي تبدأ من 690 إلى 705.



القسائم أرقام: 866،868،870،872،874.



القسائم التي تبدأ من 878 إلى 889.



القسيمتان: 891 و893.