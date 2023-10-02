بداح العنزي



دعا وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة إلى تفعيل الدور الرقابي لوزارة التجارة من إلغاء تراخيص العربات المتنقلة غير الملتزمة بالموقع المخصص لها أو اشتراطات الترخيص الصادرة بلائحة تنظيم المركبات المتنقلة.



وقال الشعلة في كتاب إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، إنه انطلاقا من أهمية التعاون المشترك بين مختلف الجهات بالدولة لما فيه من تحقيق للصالح العام، وإلى ما جاء في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 6783/2023 المؤرخ في 20/6/2023 بشأن تنظيم المواقع المناسبة للعربات المتنقلة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نحيطكم علما بأنه تم عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية بشأن العربات المتنقلة بين الجهاز التنفيذي بكل من بلدية الكويت والجهات المعنية في الدولة، وذلك بحضور ممثلين عن الجهات التالية: بلدية الكويت، وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الصحة، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للقوى العاملة، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وقد أسفرت الاجتماعات المذكورة عن عدد من التوصيات، ومنها:



٭ تفعيل الدور الرقابي لمختلف الجهات المعنية بالرقابة على العربات المتنقلة.



٭ تفعيل دور وزارة التجارة والصناعة في إلغاء تراخيص العربات المتنقلة غير الملتزمة بالموقع المخصص أو اشتراطات الترخيص استنادا إلى المادة 14 من القرار الوزاري رقم 426 لسنة 2019 بشأن إصدار لائحة تنظيم المركبات المتنقلة.



٭ عدم نقل أو تحويل تراخيص العربات.



٭ ضرورة الالتزام بالموقع الصادر على أساسه الترخيص.



٭ استعجال الإفادة المطلوبة من وزارة التجارة والصناعة حول ما جاء في كتاب بلدية الكويت رقم 00133-2022-388- Out المؤرخ في 24/12/2022 حتى يتسنى للبلدية دراسة المواقع المقترحة من قبلكم تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها وإقرارها.



وغيرها من التوصيات وفقا للوارد تفصيلا بمحاضر الاجتماعات المرفقة طي كتابنا.



لذا.. يرجى التكرم بالاطلاع وإصدار توجيهاتكم للجهاز التنفيذي بوزارة التجارة والصناعة لتفعيل التوصيات الصادرة عن الاجتماعات المذكورة.



علما بأن الجهاز التنفيذي ببلدية الكويت بصدد وضع آلية للإفراج عن العربات المتنقلة المحجوزة في مواقع الحجز التابعة للبلدية تتضمن ما يلي:



٭ إحضار كتاب بالموافقة على الإفراج عن المركبة المحجوزة صادر عن وزارة التجارة والصناعة.



٭ إحضار كتاب من الهيئة العامة للبيئة يفيد بمطاقة العربة لمواصفات الهيئة.



٭ إحضار كتاب من الهيئة العامة للغذاء والتغذية يفيد بمطابقة المركبة والعاملين عليها لشروط الهيئة (في الأنشطة الغذائية).