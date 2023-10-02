قدم رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري اقتراحا بإضافة 6 أنشطة بمنطقة العارضية الصناعية.



وقال المحري: عرفت لائحة المحلات العامة الصادرة بالقرار الوزاري 2022/435 المحل بأنه «مكان معد لممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو تخزيني.. إلخ» وحيث ان الأنشطة الواردة بالجداول الملحقة بهذا القرار تحتاج إلى إضافات من حين لآخر، تبعا للحاجة العملية التي تملي ذلك.



وقال المحري: من هذا المنطلق نقترح إضافة الأنشطة التالية إلى منطقة العارضية الصناعية: أنشطة حجز وبيع التذاكر للأحداث الرياضية والترفيهيــة والمعارض والمؤتمـرات، تنظيم الفعاليــــات الترفيهية تشغيل مرافق الفعاليات الترفيهية، أنشطة متنزهات الترفيه والملاهي مدن الملاهي الترفيهية، تشغيل المعارض والأسواق ذات الطابع الترفيهي، أنشطة متنزهات الترفيه والملاهي والمتنزهات التي تقوم على موضوع كالشخصيات الكرتونية أو الأفلام أو الحيوانات.