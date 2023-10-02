تكليف فريق متخصص من الجمعية القيام بالمهمة.. ورفع تقرير دوري بالأسعار



طارق عرابي



كشف رئيس جمعية حماية المستهلك مشعل المانع عن نية الجمعية توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، يتم السماح من خلاله للجمعية برصد ومتابعة أسعار السلع والمواد الغذائية في مختلف الجمعيات التعاونية ورفع تقرير دوري بشأنها لاتحاد الجمعيات التعاونية.



وقال المانع في تصريح لـ «الأنباء» إن التعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية إنما يأتي من باب مشاركة المجتمع المدني في الرقابة على الأسعار، مثمنا في هذا الصدد الدور الكبير الذي يلعبه رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالوهاب الفارس في هذا الصدد، وبالأخص فيما يتعلق بحماية المواطنين والمقيمين، بل ومختلف فئات المستهلكين من الاستغلال المتعمد من قبل البعض.



وأضاف أن بروتوكول التعاون بين جمعية حماية المستهلك واتحاد الجمعيات التعاونية سيتيح لجمعية حماية المستهلك تكليف فريقها المتخصص برصد ومتابعة الأسعار في الجمعيات التعاونية، ومن ثم تقديم تقرير مفصل بالتغيرات التي تطرأ عليها بين الحين والآخر لاتخاذ اللازم بشأنها، مبينا أن دور الجمعية في هذا الجانب سيكون دورا رقابيا لا أكثر، وأن هذا الدور نابع من منطلق إشراك المجتمع المدني في توفير الدعم والحماية والتوعية لجمهور المستهلكين.



وفي الإطار ذاته، أكد المانع أن جمعية حماية المستهلك بصدد إطلاق قناتها التوعوية عبر اليوتيوب اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، حيث من المقرر أن تلعب هذه القناة دورا رئيسيا في توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، كما أنها ستخصص بودكاست خاصا للتعاونيين وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية لطرح أفكارهم وإنجازاتهم من خلالها.



وأشار إلى أن القناة التي حصلت على ترخيص رسمي من قبل إدارة النشر الالكتروني بوزارة الاعلام ستعمل على إطلاق 3 برامج متنوعة، الأول خاص بالبودكاست، والثاني عبارة عن نشرة أخبار مفصلة، والثالث يتضمن تقارير ورسائل خارجية ولقاءات مع المستهلكين بشكل عام.