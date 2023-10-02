اختتم معرض عالم السيارات فعالياته أمس، والذي كانت قد نظمته شركتا «زون» و«سبيس» لتنظيم المعارض والمؤتمرات على أرض معرض الكويت الدولي بمنطقة مشرف في قاعات 5 و6 و7، وشهدت النسخة الجديدة من المعرض مشاركة لافتة من قبل وكالات السيارات البنوك وشركات التمويل والتأمين وغيرها، بالإضافة إلى إقبال ملحوظ من الجمهور.



الرئيس التنفيذي لشركة زون عبدالرحمن ساجر قال في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن الإقبال الجماهيري على معرض عالم السيارات قد تخطى كل التوقعات بعدد زوار بلغ أكثر من 200 ألف زائر خلال الايام الستة من فعاليات المعرض.



وأضاف: المعرض الذي عاد بعد انقطاع دام 13 عاما قدم للجمهور والعملاء الباحثين عن السيارات تجربة مميزة وفريدة عبر إتاحة مجموعة غنية من الطرازات بمواصفات متنوعة تلبي تطلعات كل شرائح العملاء، إلى جانب توفير الخدمات الأخرى التي يحتاجونها لاقتناء السيارة تحت سقف واحد.



ولفت ساجر إلى أن الدورة القادمة للمعرض المقرر تنظيمها العام المقبل من المتوقع أن تشهد مشاركة مزيد من العلامات التجارية والبنوك والشركات، خاصة بعد النجاح الباهر الذي حققته نسخة هذا العام، حيث نهدف لتوسعة المساحة التنظيمية للمعرض لتضم خمس قاعات عرض بدلا من ثلاث.



من جانبه، قال مدير شركة سبيس لتنظيم المعرض والمؤتمرات طه بيصار: يختتم معرض عالم السيارات فعالياته بعد 6 أيام من التشويق والمرح لكل فئات الجمهور، من خلال تقديمه لمجموعة متميزة من أحدث الموديلات من وكالات السيارات الرائدة في الكويت، وإتاحة الفرصة للزوار لتجربة التقنيات والتصاميم المتطورة التي تحدد صناعة السيارات.



وأضاف: فعاليات معرض عالم السيارات لم تقتصر فقط على السيارات فقط، حيث سجلت العائلات حضورا لافتا، حيث وفر المعرض أيضا مجموعة من الأنشطة المثيرة المصممة لكل الفئات العمرية، بدءا من العروض التفاعلية وأجهزة المحاكاة وحتى ورش العمل والمسابقات الجذابة، كما ان المعرض لم يغفل الجانب الترفيهي وخصوصا للأطفال من أجل توفير تجربة غير مسبوقة للعملاء، إذ وفر العديد من علامات المطاعم لتقدم خدماتها للزوار، إلى جانب مشاركة «كيدزانيا» للترفيه عن الأطفال، ناهيك عن توفير السيارات الكلاسيكية التي تجذب الكثير من محبيها.



ولفت بيصار إلى ان توقيت تنظيم المعرض كان مناسبا مع موسم بدء الدراسة ليوفر للعملاء من الأهالي والطلبة خيارات الشراء مع عودة المدارس والجامعات.



جدير بالذكر، ان معرض عالم السيارات قدم خدمات متكاملة للعملاء، فقد تم توفير خيارات تمويل الشراء عبر مشاركة مجموعة متنوعة من مقدمي خدمات التمويل من البنوك والشركات، إذ يشارك في المعرض 5 بنوك محلية، كما وفر أيضا خيارات التأمين بأنواعها للعملاء من خلال مشاركة 3 شركات تأمين متخصصة.



كما راعى المعرض أيضا احتياجات العملاء ممن يرغبون في إضافات جديدة لسياراتهم مثل الحماية والاكسسوارات وغيرها، وهو ما وفره من خلال مشاركة نحو 18 شركة مختصة بخدمات السيارات.