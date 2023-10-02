معرفي: المعرض أتاح فرصة استثنائية للتواصل مع عملائنا وتلبية احتياجاتهم المصرفية



أعلن البنك الأهلي الكويتي مشاركته في معرض عالم السيارات Auto World Show، والذي أقيم خلال الفترة من 26 سبتمبر 2023 حتى 1 أكتوبر 2023 في أرض المعارض مشرف، متيحا الفرصة للزوار والجمهور لاستكشاف المزايا والعروض المتنوعة التي يقدمها البنك، والتي تواكب شغفهم الكبير بالسيارات.



واجتمع عشاق السيارات من جميع أنحاء الكويت للتعرف على أحدث التطورات في قطاع السيارات واستعراض الموديلات الحديثة في السوق المحلي، ونالوا الفرصة للتعرف على العروض الخاصة التي يقدمها البنك الأهلي الكويتي في هذا الإطار.



وبهذه المناسبة، أعربت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي، عن سعادتها بالمشاركة في المعرض، قائلة: لقد شهد السوق الكويتي طفرة كبيرة في الطلب على السيارات الجديدة خلال الفترة الأخيرة، وقد شاركنا في المعرض الذي يجذب عشاق القيادة من جميع فئات المجتمع، مما سمح لنا بالاطلاع على أحدث التطورات في القطاع وإتاحة فرصة استثنائية لنا للتواصل مع عملائنا وتلبية احتياجاتهم المالية بأفضل طريقة ممكنة.



وأشارت إلى أن فريق البنك الأهلي الكويتي كان حاضرا خلال المعرض للرد على استفسارات الزوار واستعراض أحدث خدمات وحلول البنك المصرفية، مما يضمن بقاء العملاء على اطلاع دائم على أحدث العروض التي تلبي متطلباتهم المحددة.



وأكدت معرفي حرص البنك الأهلي الكويتي على تعزيز مركزه التنافسي في القطاع المصرفي، ومنح العملاء تجربة مصرفية استثنائية، مبينة أنه يسعى باستمرار إلى تقديم حلول وعروض تحظى باهتمام الجميع، لافتة إلى أن المشاركة في الفعاليات الكبرى مثل معرض السيارات العالمي تتيح له التواصل المباشر مع العملاء وفهم احتياجاتهم وتلبيتها بأفضل طريقة.



وتأتي مشاركة البنك الأهلي الكويتي في المعرض حرصا منه على تعزيز استراتيجيته التي تركز على العملاء بالدرجة الأولى، والتزامه الدائم بتقديم تجربة مصرفية استثنائية. ويحرص البنك ضمن خططه المستقبلية على المشاركة في العديد من الفعاليات في مختلف القطاعات داخل الكويت، بهدف تطوير العلاقات التي تجمعه مع العملاء وجذب المزيد منهم وتلبية احتياجاتهم المصرفية على الدوام.



ودعت معرفي في نهاية حديثها الجميع إلى متابعة صفحات البنك الأهلي الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التعرف على العروض والحملات الترويجية التي يقدمها على مدار العام.