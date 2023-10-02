أعلنت شركة بهبهاني للسيارات، مركز بورشه الكويت، عن مشاركتها في معرض السيارات Auto World Show، والذي أقيم في معرض الكويت الدولي في الفترة من 26 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2023، وقدم المركز خلال المعرض أحدث طرازاته، كاين وكاين كوبيه، إلى جانب تشكيلة أخرى متميزة من السيارات تضم: بورشه تايكان الكهربائية بالكامل، بورشه مكان جي تي إس، وبورشه باناميرا بلاتينوم.



المعرض الذي افتتح بحضور مشعل السبيعي مدير الهيئة العامة للشباب بالإنابة، هدف إلى إحداث تأثير إيجابي في صناعة السيارات، والاحتفاء بتاريخ وعراقة العلامات التجارية المشاركة، وهو ما جعله منصة مثالية وحدثا استثنائيا في سبيل تحقيق هذه الغاية. بالإضافة إلى ذلك، فقد نجح المعرض في تقديم تجربة عالمية فريدة لجمهوره، اجتمعت فيها روائع التصميم الهندسي، وسيارات السباق الأيقونية عبر الزمن، هذا عدا عن فرص القيادة الممتعة، والعروض المذهلة التي استمتع بها الجميع.



وبهذه المناسبة، عبر هاني مرعي، المدير العام لمركز بورشه الكويت، عن حماسه للتواجد في المعرض قائلا: سعداء بأننا كنا جزءا من Auto World Show، والذي قمنا خلاله بعرض كاين 2024 التي تم إطلاقها مؤخرا، حيث تجسد التزامنا بالابتكار واستخدامنا للتكنولوجيا الحديثة في صناعة السيارات.



وأضاف: عكست تشكيلتنا المذهلة من السيارات الأيقونية المشاركة حرصنا على تقديم تجربة قيادة عالية الأداء، مع التأكيد على ريادتنا في صناعة السيارات الرياضية، وتأثيرنا الفعال في تغيير تجربة القيادة المستقبلية.



وبكشفه عن طراز كاين الجديد، نجح مركز بورشه الكويت في نيل إعجاب جميع رواد المعرض، وذلك بفضل تصميم المقصورة الداخلية الفاخر، ولوحة التحكم المزودة بأحدث التقنيات الرقمية، موفرة بذلك تجربة قيادة استثنائية للركاب بالمقاعد الأمامية.



كما لفتت سيارات بورشه أنظار الحضور بفضل دمجها بين الألوان الخلابة للهيكل الخارجي والتصاميم الساحرة للمقصورة الداخلية، حيث تميزت الكاين باللون مونتيغو أزرق ميتاليك للهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية المصنوعة من الجلد باللونين الأسود والأحمر البوردو، بينما امتازت الكاين كوبيه باللون الأحمر كارمين، مع مقصورة داخلية من جلد «كلوب» باللون الأسود بازلت. ولا يمكننا أن ننسى طراز المكان جي تي أس الفريد باللون الأخضر بايثون والمقصورة الداخلية بمجموعة جي تي اس، وباناميرا بلاتينوم بلون دولميت الفضي الميتاليك، ذات المقصورة الجلدية الجذابة باللون البني الكوهيبا وجلد «كلوب».



كما تألقت التايكان بلونها الأزرق الجليدي الميتاليك والمقصورة الداخلية المصنوعة من أجود أنواع الجلد الفاخر باللونين الأسود والأحمر البوردو الذي يحاكي روح الفخامة والرفاهية. وبذلك، أصبح جناح مركز بورشه الكويت محط الأنظار، مقدما لزواره تجربة فريدة لا مثيل لها.



وأضفى تواجد مركز بورشه الكويت في معرض Auto World Show رونقا من نوع آخر، حيث تعتبر هذه العلامة التجارية الرائدة في مجال السيارات، مثالا حيا على الابتكار والأداء الفائق. كما أن الكشف عن سيارة بورشه كاين 2024 الجديدة، وغيرها من الطرازات الأيقونية، عكس التزام بورشه وتفردها بالتميز والريادة في صناعة السيارات الرياضية. ومن خلال المعرض، أثبتت بورشه تقدمها وسعيها لتشكيل مستقبل القيادة، كما منحت الحضور فرصة عيش تجربة واقعية تجمع بين التقنيات المتطورة والتصميم العصري لتجربة قيادة مستقبلية وتقديم مغامرة استثنائية لعشاقها.