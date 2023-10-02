أعلنت لجنة التحقيق بوزارة الداخلية العراقية، الخاصة بحادثة الحريق في صالة المناسبات بقضاء الحمدانية الذي راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين، أمس، أن الحادث سببه مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال وانه كان عرضيا وغير متعمد وناتج عن الإهمال. وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال رئيس اللجنة اللواء سعد الدليمي في مؤتمر صحافي إن «قاعة الهيثم التي حصل فيها العرس بقضاء الحمدانية تتسع لـ 500 شخص فقط، حيث تم إخلاء نحو 600 شخص من داخل القاعة»، مبينا أن «الانهيار السريع للبناية ساهم بعرقلة عمليات الإنقاذ».



وأشار إلى أن «حادث الحريق المؤسف أدى إلى وفاة 107 أشخاص و82 مصابا». فيما أكد مستشار وزير الداخلية اللواء كاظم بوهان خلال المؤتمر ان «الحادث عرضي وغير متعمد، وهناك قصور من أصحاب قاعة العرس»، لافتا إلى ان «الألعاب النارية ولدت طاقة حرارية عالية جدا وقد استخدمت داخل القاعة، حيث إن الديكور الموجود في سقف القاعة حساس للحرارة وقابل للاشتعال، إضافة إلى أن أرضية القاعة أيضا سريعة الاشتعال، كما أنها تحتوي على مخزن يضم كميات كبيرة من الكحول».