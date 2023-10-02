رفع المصرف المركزي السوري سعر صرف الدولار الأميركي وسلة العملات الأخرى لكل من نشرة الحوالات الخارجية ونشرة الصرافة والسوق الرسمية.



وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي أمس إلى 11500 ليرة سورية، وهو السعر الرسمي الأعلى تاريخيا، ارتفاعا من 11200 ليرة في النشرة السابقة في نشرة التصريف النقدي والحوالات الخارجية.



كما زاد المصرف سعر صرف الدولار في نشرة السوق الرسمية عند 11500 للشراء بعد أن كان 8585 ليرة، و11615 للبيع بعد ان كان 8542 ليرة، لتصبح نشرة الصرافة والحوالات مساوية تقريبا لنشرة السوق الرسمية.



وبرر المصرف المركزي خطوته ببيان قال فيه «من خلال المراجعات اليومية التي يقوم بها لنشرات أسعار الصرف، أصدر تعديلا بزيادة سعر صرف نشرة السوق الرسمية التي تستخدم لعمليات القطاع العام، تقييم بيانات المصارف، بدل الخدمة الإلزامية، وغيرها من الاستخدامات، لتقارب نشرة الحوالات والصرافة، بهدف تخفيف الفجوة السعرية بين نشرات أسعار الصرف».



وأكد أنه سيستمر في إجراء هذه المراجعات اليومية وتعديل أسعار الصرف كلما اقتضى ذلك.



في المقابل، مازال سعر الصرف في السوق السوداء يتفوق على الأسعار الرسمية بحوالي ألفي ليرة، حيث سجل الدولار الواحد أمس 13300 ليرة سورية في دمشق انخفاضا بنحو 0.2% عن سعر اليوم السابق، وسجل 13350 ليرة في حلب بانخفاض نحو 0.4%.