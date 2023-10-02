كرّم المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح البطل أحمد الشهاب بمناسبة حصوله على المركز الأول في الجولة السادسة من منافسات بطولة بورشه كاريرا كب دوتش لاند وفوزه بالمركز الثاني في الترتيب العام للبطولة، متمنيا له التوفيق والسداد فيما هو قادم من منافسات وبطولات، مؤكدا أن هذه النماذج الكويتية الرائعة تستحق الدعم والتقدير للمساهمة في خلق جيل مسؤول واع ينهض بالكويت في شتى المجالات.



كما كرم الحمود الشاب الكويتي عبدالمحسن مفرح الشمري، مؤكدا خلال تكريمه أن الشباب هما نواة المستقبل وأمل الحاضر وبهم ترتقي الشعوب وتزدهر وأن للعلم أهمية كبرى في بناء الشعوب وتقدمها، داعيا جميع الشباب الكويتي الى زيادة التحصيل العلمي والشهادات العليا، متمنيا كل التوفيق والنجاح لشبابنا لمواصلة العطاءات وتحقيق المزيد من الإنجازات لرفع راية الوطن العزيز على جميع المستويات.