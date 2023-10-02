هادي العنزي



يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت نظيره المحرق البحريني في الـ 7 مساء اليوم، على صالة نادي الغرافة القطري، في أولى مباريات الفريقين ضمن منافسات الدور التمهيدي للمجموعة الأولى في البطولة العربية الـ 35 للأندية لكرة السلة التي تستضيفها قطر، وتختتم 12 أكتوبر الجاري.



ويسعى الكويت حامل لقب النسخة السابقة من البطولة التي أقيمت في الكويت لأفضل بداية في مشواره للمحافظة على اللقب للمرة الثانية تواليا، وقد استعد «العميد» للمنافسات العربية منذ أغسطس الماضي، عبر تدريبات محلية اختتمها بمباراة ودية مع نادي المنامة البحريني، وتبعها بمعسكر في العاصمة الصربية بلغراد لأكثر من أسبوعين، لعب خلاله عدة مباريات ودية بقيادة مدربه الألماني بيتر شومرز.



ويضم الأبيض العديد من اللاعبين المتميزين في صفوفه، من بينهم الأخوان محمد وحمد عدنان، وأليكس الغيص، وتركي الشمري، وفهد الظفيري، بالإضافة إلى المحترفين الثلاثة: الأميركي انتوني ماركوس هانت، والهاييتي كادي لالان، والجزائري محمد محراث.



إلى ذلك، تتواصل منافسات البطولة العربية في يومها الثاني بإقامة 5 مباريات، بالإضافة إلى مواجهة الكويت والمحرق، حيث يلتقي ضمن المجموعة الثانية السيب العماني مع الأهلي القطري في الـ 2 ظهرا على صالة نادي الغرافة، ويلعب بعدها الاتحاد السكندري المصري مع اتحاد الجزائر في 4:30 عصرا، ضمن ذات المجموعة، وفي صالة نادي الريان تقام 3 مباريات، حيث يلتقي في الأولى دجلة الجامعة العراقي مع مجد طنجة المغربي في الـ 2 ظهرا، ويتبعه لقاء يجمع الاتحاد الليبي مع الأهلي المصري في الـ 4:30 عصرا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، فيما يواجه وحدة صنعان اليمني نظيره سلا المغربي في الـ 7 مساء ضمن منافسات المجموعة الثالثة.