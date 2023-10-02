أعلنت وكالة الفضاء الهندية، أن المسبار الهندي الذي أطلق نحو النظام الشمسي لدراسة الشمس غادر مجال تأثير جاذبية الأرض.



وتم إطلاق مهمة Aditya-L1، التي تعني «الشمس» باللغة الهندية، في 2 سبتمبر في رحلة تستغرق أربعة أشهر. وتحمل أدوات علمية لرصد الطبقات الخارجية للنظام الشمسي.



وقالت المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء في بيان، إن «المسبار خرج من مجال تأثير جاذبية الأرض».



وقطع المسبار مسافة 920 ألف كيلومتر منذ إقلاعه، أي أكثر من نصف الطريق وصولا إلى وجهته.



في هذه المرحلة تلغي قوى الجاذبية للأرض والشمس بعضها البعض، مما يسمح للمسبار بالبقاء في مدار مستقر.