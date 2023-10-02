هادي العنزي ـ كونا



وصل مساء أمس الأول وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قادما من الصين رفقة مدير الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان وعدد من اللاعبين الفائزين بالميداليات، وهم: الرامي عبدالله الطرقي المتوج بذهبية فردي «سكيت»، وايمان الشماع الفائزة بفضية رماية «سكيت» لفئة الزوجي المختلط، ويوسف الشملان الحائز على برونزية منافسات المبارزة لسلاح الـ«سابر» للفردي، وعدد آخر من اللاعبين الذين أنهوا مشاركته في لدورة الألعاب الآسيوية الـ 19، واستقبل أبطال آسيا عدد كبير من الرياضيين وأولياء أمورهم ووسائل الإعلام.



وأشاد العيبان بالإنجازات الكبيرة التي حققها أبطال الكويت، وقال «ان لقاء سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، مع اللاعبين قبيل انطلاق الدورة شكل دافعا لهم لبذل أقصى الجهود لتحقيق الفوز، ونتوقع إحراز الرياضيين الكويتيين المزيد من الميداليات في الأيام المقبلة»، مؤكدا حرص الحكومة على الدعم المتواصل للرياضيين لتحقيق المزيد من الانتصارات الرياضية في أهم المحافل الدولية.



من جهته، ذكر يوسف البيدان، أن إعداد لاعبي المنتخبات الكويتية بشكل جيد أسهم بهذا الحصاد المميز في هذا الاستحقاق الآسيوي، مضيفا ان «الهيئة» وبتوجيهات واهتمام من لدن القيادة السياسية ودعم من وزير الشباب ستعمل على دعم الرياضيين الكويتيين لتحقيق المزيد من الإنجازات والارتقاء بالرياضة الكويتية، كما هنأ عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ مبارك النواف الأبطال المتوجين بالميداليات، ورفعهم علم بلادهم في هذا المحفل القاري الكبير، مثمنا دعم الوزير العيبان والهيئة العامة للرياضة للاعبي الكويت، ما أثمر هذا الفوز.



الشملان: إنجاز تاريخي للمبارزة



أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمبارزة عبدالكريم الشملان، أن الظفر بميدالية برونزية في الدورة الآسيوية يعد إنجازا تاريخيا غير مسبوق لرياضة المبارزة الكويتية، وقال لـ «الأنباء»: «منذ عام 1974 لم يسبق للاعب عربي الفوز بميدالية في منافسات المبارزة مطلقا، وهذا الإنجاز شرف رفيع للمبارزة الكويتية، وبداية جديدة نأمل أن تليها إنجازات مشابهة على المستويين القاري والعالمي».



وأشار إلى أن منافسات الدورة الآسيوية شهد مستويات رفيعة نظرا لمشاركة أفضل المصنفين في العالم، من كوريا الجنوبية والصين واليابان، مضيفا كان المبارزة الكويتية على مستوى الحدث، وكنا قريبين جدا من الظفر بميدالية ثانية، وسيكون هدفنا المقبل المنافسة في مونديال باريس 2024.



من جانبه، وصف البطل يوسف الشملان الفوز بالبرونزية بـ «شعور لا يوصف»، خاصة أن المنافسات شهدت مشاركة أفضل المبارزين في العالم، وقال «تحضرنا جيدا عبر معسكر تدريبي في إيطاليا، وتمكنا من التكيف مع المنافسات الصعبة التي شهدتها البطولة، وصولا إلى مراحلها الأخيرة، ونأمل أن نواصل التحضير الجيد في الأشهر المقبلة للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024».الطرقي: شكراً على الدعم الكبير



إلى ذلك، أهدى بطل آسيا عبدالله الطرقي الإنجاز الكبير الذي حققه إلى القيادة السياسية، وقال «هذا الإنجاز هو الخامس تواليا للكويت في الرماية منذ 2006، وقد جاءت المنافسات الآسيوية شديدة إلى أقصى درجة ممكنة، في ظل مشاركة أفضل رماة القارة الآسيوية، ولو لم أحقق العلامة الكاملة لم أكن لأظفر بالميدالية الذهبية في فردي رماية السكيت»، كما شكر الوزير محمد العيبان على دعمه المتواصل، وكذلك اللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة الشيخ فهد الناصر، والهيئة العامة للرياضة بقيادة يوسف البيدان، ومجلس إدارة نادي الرماية برئاسة دعيج العتيبي.



من جهتها، أبدت الرامية إيمان الشماع سعادتها بفضية زوجي السكيت، وقالت «حققنا أرقاما عالمية في المنافسات الصعبة التي شهدتها الدورة، وقد كنا جاهزين بشكل كاف للذهاب بعيدا في المنافسة، وتوقعت الفوز بإحدى الميداليات نظرا للجاهزية العالية التي نتمتع بها».



فضيتان في الرماية



إلى ذلك، عزز أبطال منتخبنا الوطني للرماية رصيد الكويت من الميداليات الملونة في دورة الألعاب الآسيوية بعد الحصول على ميداليتين فضيتين، ليصبح إجمالي الميداليات الكويتية 5 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية وثلاث فضيات وبرونزية، إذ تمكن البطل طلال الرشيدي من الفوز بفضية مسابقة فردي - تراب بعد أن نجح في إصابة 45 من أصل 50 طبق في المرحلة النهائية التي ودع منافساتها زميله خالد المضف بحصوله على المركز السادس بإصابة 21 طبقا من أصل 25، بينما لم يتمكن عبدالرحمن الفيحان من الوصول إلى النهائي بسبب قانون المسابقة الذي لا يسمح بمشاركة أكثر من لاعبين اثنين من نفس الدولة، كما حصد منتخبنا الوطني للرماية المكون من الثلاثي خالد المضف وطلال الرشيدي وعبدالرحمن الفيحان فضية مسابقة تراب للفرق بنتيجة 359 طبقا من أصل 375.



ولدى السيدات، لم يحالف الحظ البطلة شهد الحوال في النهائي بعد أن جاءت بالمركز الخامس (21 طبق من 30)، بينما ودعت شقيقتها سارة الحوال (المركز 21) وهاجر عبدالملك (المركز 22) المنافسات من مرحلة التصفيات.



خسارة أولى لليد



هذا، واحتل منتخبنا الوطني لكرة اليد المركز الثاني في المجموعة بخسارته الأولى خلال منافسات الدورة أمام المنتخب البحريني بنتيجة 25-34 ليضرب موعدا في الدور نصف النهائي بمواجهة منتخب قطر الذي تصدر المجموعة الثانية غدا الثلاثاء عند تمام الساعة الواحدة ظهرا.



تأهل اليوحة والمزين والتميمي



بدوره، نجح لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى يعقوب اليوحة في الوصول إلى نهائي سباق 110م حواجز، بعد أن حصل على المركز الأول في التصفيات بزمن قدره 13.69 ثانية، بينما أنهت مضاوي الشمري مشاركتها في تصفيات سباق 200م بحصولها على المركز الرابع محققه رقما موسميا جديدا بزمن قدره 23.83 ثانية، وتمكن الثنائي عبدالله المزين وعمار التميمي من التأهل إلى دور الـ 16 بعد فوزهما على النيبالي ماغار3-0 والكوري الجنوبي لي مينوي 3-2 ضمن منافسات الدور 32 من فردي الاسكواش، وفي القوس والسهم أنهى منتخبنا الوطني للقوس والسهم مشاركته في تصفيات مسابقة القوس الأولمبي بالمراكز التالية: علي الزيد (71) عبدالله طه (75) عبدالله الحربي (84)، كما حصلت حنان المياس على المركز (44)، وجاء أحمد الشطي في المركز (46) وبدر الشلاحي (49) ضمن تصفيات القوس المركب. وفي القوس الأولمبي للسيدات جاءت ريم النقيب في المركز (60) وسعاد البحر (74) ونور الشرهان (78)، وودع لاعب منتخبنا للكوراش عيسى العلي المنافسات مبكرا بخسارته أمام الأفغاني رسول حسن 0-5 في وزن تحت 81 كغم.



منافسات اليوم



يتطلع ابراهيم الظفيري إلى تجاوز مرحلة التصفيات والوصول لنهائي سباق 800م الذي يبدأ عند الرابعة فجرا، كما تتجه الأنظار إلى نهائي سباق 110م حواجز الذي يخوضه البطل يعقوب اليوحة في الساعة الثالثة عصرا، كما يلعب عيسى الزنكوي نهائي مسابقة رمي القرص في الثانية والنصف ظهرا، فيما يبدأ منتخب القوس والسهم منافسات الفردي في السابعة صباحا عندما يلعب بدر الشلاحي وأحمد الشطي وحنان المياس وعلي الزيد وعبدالله طه وريم النقيب وسعاد البحر من الدور 32 في القوس المركب والقوس الاولمبي، كما يسعى عبدالله المزين وعمار التميمي لتجاوز دور الـ16 في مسابقة الفردي للاسكواش عندما يقابلان الباكستاني ماخان والهندي جوزال على التوالي.



«زين» استقبلت أبطال «الأزرق» العائدين من الصين



أعلنت زين، الشريك الرسمي لبعثة الكويت المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة بالشراكة مع اللجنة الأولمبية الكويتية، عن مشاركتها في استقبال أبطال الأزرق والوفد المرافق للبعثة في قاعة التشريفات بمطار الكويت الدولي، وذلك بعد عودتهم إلى أرض الوطن من الصين محملين بأول ثلاث ميداليات باسم الكويت في «الآسياد».



وكان برفقة الأبطال والوفد العائد من الصين وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان، وكان في استقبالهم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس لجنة اللجان الرياضية الشيخ مبارك فيصل النواف والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ومسؤولو الشركة وكبار الشخصيات من المجتمع الرياضي.



وحرصت زين على استقبال الأبطال بالورود في قاعة التشريفات، حيث أحرز كل من البطل عبدالله طرقي الرشيدي الميدالية الذهبية في الرماية (سكيت فردي)، بالإضافة إلى تحقيقه أيضا الميدالية الفضية مع البطلة إيمان الشماع في الرماية (سكيت زوجي)، كما أحرز البطل يوسف الشملان الميدالية البرونزية في المبارزة (سلاح السابر).



وحقق أيضا أبطال الأزرق خالد المضف وعبدالرحمن الفيحان وطلال الرشيدي الميدالية الفضية في الرماية (مسابقة التراب) ليرفعوا رصيد الكويت إلى 4 ميداليات حتى الآن (ذهبية وفضيتان وبرونزية)، ومازال لدى الأزرق مشاركات أخرى قادمة في عدد من الرياضات الأخرى، وتتمنى لهم زين كل التوفيق في تحقيق الذهب.



وتعتبر ميدالية البطل يوسف الشملان هي الأولى في تاريخ الاتحاد الكويتي للمبارزة، كما عادل البطل عبدالله الرشيدي الرقم القياسي العالمي في النهائي (60 طبقا)، وحطم الرشيدي مع البطلة إيمان الشماع الرقم القياسي العالمي (149 طبقا من أصل 150)، وتعتبر الشماع هي أول بطلة كويتية تحصل على الميدالية الفضية بالرماية في دورة الألعاب الآسيوية.



وحرصت زين على التواجد على أرض الميدان في الصين جنبا إلى جنب مع أبطال الكويت في صورة جميلة عكست التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص لدعم الرياضيين الكويتيين في المحافل العالمية وتشجيعا لهم للسعي وراء الألقاب التي ترفع علم البلاد في أكبر البطولات الرياضية.

وليد الخشتي وحمد المصيبيح مع الأبطال الرشيدي والشماع والشملان زين حرصت على استقبال جميع الرياضيين العائدين





الزنكوي يصيب أحد الحكام









أصيب أحد الحكام بكسر في ساقه اثر رمية خاطئة من قبل لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى علي الزنكوي ضمن منافسات مسابقة رمي المطرقة في دورة الألعاب الآسيوية. وكان الحكم هوانغ تشين هوا الذي يبلغ 62 عاما جالسا على كرسي خارج دائرة الرمي عندما أخطأ الزنكوي في محاولته، فاصطدمت المطرقة بالشبكة الواقية، وبدلا من أن تتوقف اصطدمت الكرة المعدنية التي يزيد وزنها على 7 كلغ بساقه اليمنى. وأظهرت الصور الحكم وهو يتألم بينما هرع الزنكوي لمساعدته.



وتم إخراج الحكم من الساحة لتلقي العلاج في الموقع قبل نقله إلى المستشفى. وقالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، إن الحكم كان «في حالة مستقرة ومن المقرر إجراء عملية جراحية له» لكسر في الشظية اليمنى. واحتل المخضرم زنكوي، الحاصل على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية 2006 في الدوحة، المركز الثامن خلف الفائز الصيني وانغ تشي.