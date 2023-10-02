يحيى حميدان



قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت، الصربي بوريس بونياك، إن الاستعدادات للقاء الغد أمام الوحدات الأردني، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس الاتحاد الآسيوي، تعتبر عادية حالها حال أي مباراة يخوضها «الأبيض». وأضاف أنه قام بتحليل المنافس لوضع الخطة المطلوبة، مشيرا الى أن الوحدات هو الفريق الوحيد الذي حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب أهلي حلب السوري 2-0، فيما تعادل الكويت سلبا مع الكهرباء العراقي، وبالتالي علينا وضع هذا الأمر بالحسبان وعدم التفريط بأي نقطة. وأردف بونياك قائلا: «على ملعبنا لا يمكن لأحد أن يكون المرشح الأوفر حظا لتحقيق الفوز غيرنا.. إنهم أبطال الأردن، ونحن أبطال الكويت، وهو ما يضمن على الأرجح تقديم كرة قدم جيدة للغاية». وأشار بونياك، إلى أن «الأبيض» بحاجة لدعم الجماهير التي تشعر أيضا بأن الفريق يحتاج لدعمهم، لذلك نتمنى أن يقدم الكويت مباراة كبيرة أمام الوحدات غدا.