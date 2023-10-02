رشيد الفعم



أكد رئيس لجنة شؤون التعليم أ.د.حمد المطر أن قانون الإعلام الجديد لن يمر إلا بعد تغييرات جذرية، مؤكدا السعي إلى المحافظة على الحريات وضمان استمرارها والعمل على تحقيقها. وقال المطر، عقب اجتماعه أمس مع وزير الإعلام عبد الرحمن المطيري بحضور الوكلاء، إنه أبدى ملاحظات جذرية على قانون الإعلام الجديد، مبينا أنه ستتم دعوة وزير الإعلام ورؤساء تحرير الصحف اليومية ورئيس اتحاد الصحف الإلكترونية وجمعية الصحافيين ونقابة الصحافيين ومؤسسات المجتمع المدني وجمعية المحامين وأساتذة من كليتي الإعلام والحقوق لاجتماع اللجنة يوم الأحد 22 الجاري لمناقشة القانون.