كشفت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي والتي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي عن الألعاب التي تم اعتمادها لمنافسات النسخة الجديدة والمقرر انطلاقها في 22 أكتوبر الجاري وهي: الكرة الطائرة بنين وبنات، كرة القدم عشبي بنين، كرة السلة بنين وبنات، كرة السلة الثلاثية رجال، قدم صالات بنين وبنات، البادل بنين وبنات.



وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التحضيري الاول الجدول الزمني للدورة، بالإضافة الى المقترحات التي تقدم بها مسؤولو الكليات والجامعات المشاركة في الدورة.



من جانبه، اكد فيصل المقصيد رئيس مجلس ادارة الاتحاد المدرسي ـ رئيس اللجنة العليا للدورة ان استمرار الدورة للعام الثالث على التوالي دليل على المجهود الكبير الذي يبذل من قبل اعضاء اللجنة العليا واللجان الفرعية بجانب الدعم اللامحدود المقدم من الكليات والجامعات المشاركة وكذلك الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تسخير كافة الامكانات لإنجاح المنافسات كونهم شركاء النجاح في تنفيذ انشطة وفعاليات الاتحاد.



واشار المقصيد الى ان اللجنة العليا ستكشف خلال المؤتمر الصحافي الثلاثاء المقبل عن كافة تفاصيل الدورة وموعد القرعة والراعي الرسمي للدورة بالإضافة الى الجوائز التي تم رصدها للفرق الفائزة.



وفي نفس السياق، أوضح د.سليمان حاجي عضو مجلس الادارة ـ نائب رئيس اللجنة العليا للشؤون الفنية ان اللجنة اعتمدت الجدول الزمني للنسخة الثالثة والألعاب الرياضية، وقال: اللجنة رأت أن تكون المنافسات على مدار العام دون وجود تداخل في الألعاب من اجل منح الفرصة للمشاركين في الاعداد البدني والفني بصورة جيدة وحتى لا يمثل ضغطا على الاجهزة الادارية ومسؤولي الفرق.