

لحق فريق مودرن فيوتشر بنظيره الزمالك إلى مرحلة دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على ضيفه سينجيدا التنزاني 4-1 في دور الـ 32، معوضا خسارته ذهابا بهدف نظيف. وقد أحرز أهداف المباراة أحمد عاطف في الدقيقة (5)، وأحمد رفعت من ضربة جزاء في الدقيقة (50) وعمر كمال في الدقيقة (68) قبل أن يختتم ناصر ماهر الرباعية في الدقيقة (90+6).



في شأن آخر، فرضت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في اجتماعها أمس عقوبات مالية ضخمة على أندية الإسماعيلي وبيراميدز وفيوتشر، حيث قررت اللجنة معاقبة بيراميدز بغرامة 300 ألف دولار بجانب فائدة 5% تحتسب منذ 1 يناير الماضي لصالح المهاجم السابق للفريق التونسي عمر العيوني لعدم سداد مستحقاته المتأخرة، كما عاقبت الإسماعيلي بغرامة مالية لصالح لاعبه السابق الجزائري محمد بن خماسة بقيمة 1.7 مليون دولار، وبغرامة قدرها 859 ألف دولار لصالح الإيفواري جان موريل لعدم سداد مستحقاتهما، أما مودرن فيوتشر فتم تغريمه 900 ألف دولار لصالح الغاني دياويزي تايلور مع إيقاف القيد في حال عدم السداد بسبب فسخ العقد من طرف واحد، وكذلك مبلغ 941 ألف دولار لصالح لاعبه السابق التونسي مروان صحراوي لعدم سداد مستحقاته، كما تم توقيع عقوبة ضد إنبي مبلغ 455 ألف جنيه لصالح مدربه السابق البرتغالي جورفان فييرا لعدم سداد مستحقاته المالية المتأخرة.



من ناحية أخرى، شهد اختبار اللياقة البدنية للحكام «كوبر» الذي أقيم أمس الأول في أحد فنادق القاهرة رسوب 5 حكام هم: محمد الحنفي ومحمد الصباحي ومحمود عاشور وخالد جمال الغندور وحسام عزب حجاج، وهنا صرح مصدر بداخل لجنة الحكام: «الخماسي لن يدير مباريات بالدوري الممتاز لحين إجراء اختبارات الإعادة خلال 20 يوما بقرار من البرتغالي فيتور بيريرا رئيس اللجنة».



إلى ذلك، انتزع المنتخب المصري لكرة الطائرة الفوز من نظيره الياباني بنتيجة 3-2، ضمن المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.



واستطاع «الفراعنة» العودة من بعيد بعد التأخر في الشوطين الأول والثاني قبل أن يفوزوا بثلاثة أشواط متتالية، محققا الفوز الأول في التصفيات بعد الخسارة أمام المنتخب الأميركي 3-0 في الجولة الأولى على أن يلتقي نظيره الصربي صباح اليوم الثلاثاء.



وتحتضن العاصمة اليابانية (طوكيو) منافسات المجموعة التي تضم إلى جوار مصر واليابان كلا من: أميركا، صربيا، سلوفينيا، تونس، تركيا وفنلندا، على أن يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة للأولمبياد.