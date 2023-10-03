مدد برشلونة عقد لاعبه اليافع المغربي الأصل لامين جمال حتى 2026 وفق ما أعلن أمس في بيان، محددا البند الجزائي في عقد ابن الـ16 ربيعا بمليار يورو.



وقال العملاق الكاتالوني، إن المهاجم الشاب الذي اختار تمثيل المنتخب الإسباني على الساحة الدولية عوضا عن المغرب حيث جذور والده، وقع على العقد الجديد بحضور رئيس النادي جوان لابورتا، النائب الأول للرئيس رافا يوستي، المدير المسؤول عن كرة الشباب في النادي جوان سولير والمدير الرياضي البرتغالي ديكو.



وتابع: «يضمن الاتفاق بقاء الشاب في برشلونة، النادي الذي ينتمي إليه منذ أن كان في السابعة من عمره عندما انضم إليه من سي أف لا توريتا».



واعتبر برشلونة أن جمال «أحد أهم اللاعبين الذين تخرجوا في (أكاديمية النادي) لا ماسيا بالأعوام الأخيرة»، مضيفا: «كان يبلغ من العمر 15 عاما و9 أشهر و16 يوما فقط عندما شارك لأول مرة في الدوري ضد بيتيس في 29 أبريل 2023، مما جعله أصغر لاعب على الإطلاق يظهر في مباراة تنافسية للفريق».



وتحدث عن دخول جمال التاريخ كأصغر لاعب يبدأ أساسيا مع برشلونة، وذلك في المباراة ضد قادش هذا الموسم، إضافة إلى تدوين اسمه في دوري أبطال أوروبا حين بات ضد رويال أنتويرب البلجيكي ثاني أصغر لاعب يشارك في المسابقة القارية.



وأردف: «على الرغم من صغر سنه استدعي لخوض مباراته الدولية الأولى له مع إسبانيا في المباراة ضد جورجيا، لم يصبح أصغر لاعب يلعب للا روخا وحسب، بل أصبح أيضا أصغر هداف على الإطلاق».