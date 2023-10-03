بيروت ـ داود رمال



أكد اللواء عباس ابراهيم «أن المبادرات عاجزة عن إحداث خرق في الساحة اللبنانية، والسبب أننا نستدرج الخارج الى الداخل، وهذا ما يصعب المهمة».



وقال في تصريح أمس: «الحل أن نتحاور. وما أوحى به الرئيس نبيه بري هو طريق للحل وليس كما يصوره البعض توقف مبادرته، وهي دافع للجميع أن نتحاور».



ورأى ابراهيم أن «مرحلة الفراغ الرئاسي التي يمر بها لبنان، هي مرحلة قاتلة»، لافتا الى أن «لا رئيس للجمهورية في المدى المنظور، خصوصا أن الملف له بعد دولي واقليمي وحتى الساعة لم ينضج أي شيء، ذلك لأن القوى السياسية أعطت الملف هذا البعد ولا تستطيع تحمل تبعاته».



وقال: «كل من يحاول مساعدة لبنان على اجتياز هذه الأزمة له مصالح تتقدم على مصالحنا وتتعقد الأمور»، وأضاف: «كل ما حل بنا نتحمل مسؤوليته كشعب بسبب اصطفافنا مذهبيا وطائفيا».



ودعا الى البحث في أسس جديدة «والتعاون للوصول الى قانون انتخابي عصري والعمل على سنّ وتشريع قوانين تنص على فك ارتباط السياسة بالادارة، لأنه عندما يتدخل السياسي في الادارة والأمن والقضاء، نصل إلى أزمات إدارية في المؤسسات».



وذكر اللواء ابراهيم بحقبة الرئيس فؤاد شهاب، فقال: «لدي دائما أمل بالتغيير في لبنان معتمدا على الأمل بالناس أن تعي من أوجاعها وآلامها ضرورة التغيير في الانتخابات النيابية المقبلة. وهناك محطات كثيرة والأهم علينا أن نعيد الثقة بالمؤسسات حتى نتمكن من بناء الوطن».



واعتبر أن «دور الدولة تراجع اليوم، لكنها لاتزال قائمة، لأن موت الدولة يعني الانهيار التام».



ولفت ابراهيم الى انه «من الطبيعي أن نواجه موجات نزوح من سورية بسبب الأزمة المعيشية المتفاقمة، وبالأخص أننا نتشارك مع أوروبا البحر المتوسط وهذا زاد في أزمة النزوح ظنا بأن الطريق الى أوروبا سهلة من لبنان».



وقال: «هناك مؤامرة تحاك ضد لبنان ونخشى من أن نشاهد في لبنان ما حصل في فرنسا من اشكالات واضطرابات قام بها نازحون ولاجئون في شوارعها، خصوصا أن أعداد النازحين في لبنان أصبحت مخيفة والذي يثير القلق انتشار السلاح مع بعضهم».



وأكد أن «حل أزمة النزوح السوري تحتاج الى جرأة سياسية لطرح القضية في المحافل الدولية على غرار ما قام به احد الوزراء الاردنيين في الفترة الاخيرة». وقال: «للأسف هناك تقصير رسمي في هذه القضية والبعض يتذرع بقانون قيصر ولكن العجب ان قانون قيصر لا علاقة له لمثل هذه القضايا. علينا التحلي بالجرأة وان يتخلى المعنيون عن نظرية طلب الاذن من الخارج في كل شاردة وواردة».



وختم بدعوة المعنيين الى ان «يعملوا وفق مصلحة الشعب اللبناني التي ينبغي ان تكون البوصلة».