قال الطبيب الحائز على جائزة نوبل للسلام دينيس مكويغي امس إنه سيرشح نفسه للرئاسة في الانتخابات المقررة ديسمبر في جمهورية الكونغو الديموقراطية.



وأعلن مكويجي، الذي فاز بالجائزة عام 2018 بسبب كفاحه لقرابة عقدين ضد العنف الجنسي، عزمه الترشح أمام حشد من المؤيدين في مركز للمؤتمرات بالعاصمة كينشاسا.



وقال بخطاب وجه فيه انتقادات لاذعة للنظام الحالي، لكنه لم يحمل سوى القليل من المقترحات السياسية المحددة، «دافعي الوحيد هو إنقاذ بلادنا وتطويرها»، وأضاف أنه سيقدم تفاصيل عن برنامجه في وقت لاحق.



وتابع «ما سأفعله هو مواصلة عملي والتزامي على مدى الأربعين عاما الماضية بخدمة شعبي»، مضيفا أن السلام والأمن سيكونان أولوية لديه.



وعالج الطبيب (68 عاما) الملقب باسم «الرجل الذي يصلح النساء» المئات من ضحايا الاغتصاب بالحروب في مستشفى بانزي الذي أسسه عام 1999 شرق الكونغو الذي يمزقه الصراع.



وندد مكويغي في السابق بثقافة الإفلات من العقاب في الكونغو فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي سجلتها الأمم المتحدة، ونجا من محاولة اغتيال عام 2012.



وتتزايد الدعوات له لخوض الانتخابات الرئاسية في 20 ديسمبر.



وسيخوض الانتخابات ضد الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، الذي شابت ولايته الأولى صعوبات اقتصادية وأوبئة وانعدام الأمن في الشرق، حيث شنت جماعة «إم 23» المتمردة هجوما كبيرا العام الماضي.



وأعلن زعيم المعارضة مارتن فايولو، الذي جاء في المركز الثاني بعد تشيسيكيدي في الانتخابات السابقة عام 2018، مطلع الأسبوع، أنه سيترشح للرئاسة.