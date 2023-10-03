محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الكويت تبحث عن شركات لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، حيث من المتوقع أن تبدأ وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في إصدار طلبات تأهيل الشركات للمراحل التالية المقدرة طاقتها بنحو 4500 ميغاواط من مشروع الشقايا للطاقة المتجددة بحلول نهاية العام الحالي.



وقالت المجلة انه وفقا لما سبق ان صرح به مهندس المشاريع لشؤون الطاقة المتجددة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة غنام العجمي، فإن الدعوات لاستدراج عروض الأسعار لمراحل المشروع المختلفة «سيتم إطلاقها واحدة تلو الأخرى في وقت لاحق من هذا العام، ومن المتوقع أن يتم ربط جميع المراحل بشبكة الكهرباء الرئيسية بين عامي 2027 و2028، وان الحزمة الأولى ستشمل مشروعا مستقلا للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1100 ميغاوط، ومن المتوقع أن يتم إصدار استدراج عرض الأسعار لهذه المرحلة في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر».



وستشمل المرحلة الثانية محطة للطاقة الشمسية المركزة بقدرة 200 ميغاواط مع سعة تخزين تبلغ نحو خمس ساعات. وقال العجمي إن الوزارة تقوم بالفعل بإعداد طلب تقديم العروض للمرحلة الثانية.



أما المرحلة الثالثة فستشمل مشروعا للطاقة الشمسية بطاقة 1500 ميغاواط، فيما ستكون المرحلة النهائية عبارة عن مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 1700 ميغاواط، ومن المتوقع إصدار طلبات استدراج العروض لبعض المشاريع بحلول منتصف العام المقبل.



الطاقة الشمسية الموزعة



بالإضافة إلى هذه المشاريع على مستوى مرافق الكهرباء، تخطط الحكومة أيضا لتنفيذ مشروع توزيع الطاقة الشمسية بما يتماشى مع هدفها المتمثل في رفع نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 15% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.



وسيشمل ذلك مشاريع الطاقة الشمسية على الأسطح بقدرة تصل إلى 5 ميغاواط، بالإضافة إلى المشاريع المتوسطة المدى بطاقات توليد تتراوح بين 10 و150 ميغاواط.



وسيتم طرح مناقصة وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء EPC لمشروع الطاقة الشمسية بقدرة 150 ميغاواط في منطقة العارضية في الربع الأول أو الثاني من عام 2024.



وعلمت مجلة ميد أن الوزارة تدرس أيضا تقنيات تخزين طاقة البطاريات، بالإضافة إلى التشريعات التنظيمية المتوقع إصدارها لتسهيل تبني واعتماد الطاقة الشمسية.



إرنست أند يونغ.. مستشار المشاريع



ذكرت مجلة ميد انه في أغسطس من العام الماضي، فاز فريق بقيادة شركة الاستشارات البريطانية إرنست أند يونغ بعقد استشارات المعاملات للمراحل التالية من برنامج الطاقة المتجددة في الكويت.



وقد تلقت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين في سبتمبر من العام الماضي العطاءات الخاصة بحزمة الاستشارات لبرنامج الشقايا للطاقة المتجددة.



وقالت المجلة انه سيتعين على مستشار العملية الذي يقع الاختيار عليه النظر في جميع الخيارات، بما في ذلك تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية المركزة.



ومع ذلك، فإن وزارة الكهرباء استبعدت إنشاء مزارع طاقة الرياح في ضوء الخطط الحالية، مشيرا إلى انه سيتم تطوير المشروع أو المشاريع باستخدام نموذج التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة والنقل.