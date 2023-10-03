مهدي: من سياسات الخطة الإنمائية ما يسمى تشييد بيئة تحتية متماسكة



أكدت رئيسة بعثة موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للكويت والخليج العربي د. أميرة الحسن ضرورة التدخل السريع والجاد لمواجهة التحديات التي تشهدها الكثير من المدن حول العالم في مختلف المجالات الحضرية من أجل الوصول إلى مستقبل حضري مشرق.



جاء ذلك في تصريح أدلت به الحسن لـ«كونا» أمس الاثنين عقب افتتاح المنتدى الحضري الوطني الثاني للموئل في الكويت بالشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بمناسبة (شهر أكتوبر الحضري) واليوم العالمي للموئل تحت عنوان «مدن الكويت.. إنجازات وتحديات».



وقالت إن المنتدى يركز هذا العام على (مدن الكويت في ظل خطة كويت جديدة.. الاستدامة الحضرية والتنمية) وشهر أكتوبر الحضري الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة لتسليط الضوء على أهمية التطور الحضري وتعزيز النمو المستدام في المدن حول العالم.



وأضافت أنه يتم خلال هذا الشهر تنظيم العديد من الفعاليات والمناقشات على مستوى عالمي وإقليمي ومحلي للتركيز على قضايا التحضر والبحث عن حلول مستدامة للتحديات التي تواجه المدن لتحقيق أفضل ممارسات التطور الحضري.



وأوضحت أن المنتدى يسلط الضوء على دور المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة في الكويت ضمن خطة الدولة.



وبينت الحسن ان شهر أكتوبر الحضري لهذا العام حافل بالأنشطة المتنوعة، إذ ستقام البرنامج للمرة الأولى في الكويت سلسلة الإفطار الحضري (حديث المدينة) وهي سلسلة من النقاشات والحوارات مع أصحاب الاختصاص في مختلف المجالات التي تصب ضمن اهتمامات المدن وتحضرها.



وأشارت إلى أن الاحتفال يتضمن إعادة التدوير وتنظيف الشواطئ والتخضير في مبادرة من البرنامج لربط أعماله مع توجهات الكويت للوصول إلى الحياد الكربوني تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورؤية الحكومة الكويتية نحو مستقبل حضري مستدام.



من جانبه، قال الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي في تصريح مماثل إن الاحتفال يتطرق لموضوع التنمية الحضرية الذي يعد سياسة مهمة ضمن سياسات الخطة الانمائية تحت مسمى (إيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا) من خلال تعزيز بناء المدن الخضراء ورفع كفاءة إدارة مصادر المياه وزيادة نسبة إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة.



وأضاف مهدي أن هناك سياسة أخرى من سياسات الخطة الإنمائية متعلقة بموضوع التنمية الحضرية وهي ما يسمى تشييد بيئة تحتية متماسكة، موضحا أن من أبرز المشاريع المرتبطة والمتعلقة بالتنمية الحضرية هي المخطط الهيكلي الرابع لعام 2040 الذي تم اعتماده مؤخرا من قبل مجلس الوزراء.



وثمن تعاون برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، لافتا إلى أن مشاركتهم بالاحتفال تأتي في إطار التعاون والشراكة المستمرة مع جميع منظمات الأمم المتحدة.



يذكر ان برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يعمل في أكثر من 90 دولة لدعم الناس في المدن والمستوطنات البشرية والتركيز على التنمية الحضرية ويعمل مع الحكومات والشركاء المحليين، حيث تجمع مشاريعه ذات التأثير الكبير بين الخبرات العالمية والمعرفة المحلية لتقديم حلول هادفة في الوقت المناسب.