العتيبي: نسعى إلى تكويت الجمعيات التعاونية وتوجيه العمالة الوطنية نحو القطاع الخاص

اليوسف: تعيين 28 مديراً عاماً بالجمعيات و114 نائباً و49 رئيس قسم بالمرحلة الأولى

الفارس: نعمل على اعتماد اختبار لاختيار الموظفين ضمن المراحل المقبلة للمشروع

بشرى شعبان



أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية مشروع «تكويت الوظائف الإشرافية بالتعاونيات»، حيث يهدف المشروع الى توفير 3000 فرصة عمل للكويتيين، كما ستستقبل اللجنة المختصة 191 متقدما عبر منصة «فخرنا» خلال 15 يوما لإجراء المقابلات الإرشادية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك للإعلان عن انطلاق المشروع أمس. وأعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي ان الهيئة بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون بدأت أمس في اجراء المقابلات الإرشادية الخاصة بالوظائف الإدارية في القطاع التعاوني، حيث بلغ عدد الشواغر للدفعة الأولى للجمعيات التي تم إدخال شواغرها من 23 يوليو حتى 13 أغسطس نحو 25 وظيفة شاغرة في 11 جمعية تعاونية.



وقال العتيبي في تصريح صحافي ان هذه الخطوة جاءت لتكويت الجمعيات واستمرارا في جهودها لتوجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص وخاصة القطاع التعاوني.



من جانبه، أكد وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبدالعزيز المطيري استمرار تعيين المواطنين في الجمعيات التعاونية لغير الوظائف الاشرافية وفق الشروط المحددة وهي أن تكون نسبة الرواتب في ميزانية الجمعيات مستوفية للشروط وبموافقة مجلس الإدارة. ونفى المطيري في تصريح صحافي وقف تعيين المواطنين بالجمعيات التعاونية، موضحا انه مستمر، ووفق الضوابط المحددة، مبينا ان المتقدم لا يخضع لاختبارات السمات الشخصية ولكن مقابلات إرشادية. وأضاف: نعتمد آلية التعاون المشتركة التي اقرها مجلس الوزراء كخيار أساسي لتنفيذ خطة تكويت الجمعيات التعاونية تتطلب التنسيق الكامل والتعاون المستمر من اجل وضع الآليات القانونية واللوجستية اللازمة لتنفيذ الخطة، مؤكدا ان الجهود مستمرة لتسريع عملية تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية واستكمال بقية مراحل تنفيذ الخطة للوصول لتحقيق الهدف المنشود وهو توفير 3000 فرصة عمل للكويتيين في قطاع التعاون واستقطاب الكوادر الوطنية للعمل بهذا القطاع. من جهتها، أكدت نائب المدير العام لتنمية العمالة الوطنية بالتكليف في الهيئة العامة للقوى العاملة نجاة اليوسف ان الهيئة مستمرة لمدة أسبوعين في اجراء المقابلات الارشادية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية بالجمعيات، معلنة ان المقابلات الإرشادية ستكون لحوالي 191 مواطنا تم قبولهم واستكمال بياناتهم من اصل 380 متقدما، بحيث يتم إرشادهم كخطوة أولى لاختيار المقبولين منهم للتعيين على المسميات الإشرافية الشاغرة بالجمعيات بواقع 28 مدير عام و114 نائب مدير عام و49 رئيس قسم.



من ناحيته، اعتبر رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبد الوهاب الفارس ان البدء بالخطوة الاولى من المشروع هو انجاز للجهات المعنية، مبينا ان القطاع التعاوني مؤتمن على أموال المساهمين والأمن الغذائي، كما ان أبناء الديرة افضل من يدير مع كامل الاحترام للعاملين من الجنسيات الأخرى. وتابع الفارس: مع إطلاق المشروع نكون احكمنا الرقابة على العمل التعاوني، لاسيما مع وضع نظام واضح لكل اجراءات العمل ووضع هيكل تنظيمي وتوفير حوافز مالية وتحديد الرواتب والأمان الوظيفي بعدم إنهاء خدمات أي موظف الا بموجب خطأ جسيم وبقرار من وزارة الشؤون وليس مجلس ادارة الجمعية كما كان يحدث سابقا، كما يلزم المشروع اللجنة الرباعية باختيار افضل المتقدمين للمحافظة على أموال المساهمين والأمن الغذائي. وأكد أن الاتحاد يسعى الى اعتماد الاختبارات في المراحل المقبلة من المشروع، حيث يتم الاختيار في المرحلة الحالية عبر المقابلة الارشادية مع تعبئة استمارة تتضمن نحو 15 سؤالا.