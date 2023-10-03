جهود مخلصة يبذلها جميع المسؤولين عن مشاركة الكويت في «معرض إكسبو 2025 أوساكا»

تأكيد دور هيئة الرياضة بتسخير كل الإمكانات لدعم المشاركة الكويتية بـ «الألعاب الآسيوية الـ 19»



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد. وبعد الاجتماع، صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة الشيخ سالم العبدالله بما يلي:



استهل مجلس الوزراء اجتماعه برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم والتي صادفت يوم الجمعة الماضي، مشيدا بالنهج الراسخ الذي يجسد الخصوصية الكويتية بعلاقة الحاكم بشعبه والقيادة الرشيدة والحكيمة لسموه، حفظه الله ورعاه، والتي شهدت خلالها البلاد إكمالا لمسيرة العطاء والبناء ومرحلة جديدة لبناء مستقبل يواكب مستجدات العصر وتطوراته، متمنيا لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في وطننا العزيز.



من جانب آخر، قدم وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن بداح المطيري عرضا مرئيا لمجلس الوزراء حول كل التفاصيل المتعلقة بمشاركة الكويت في «معرض إكسبو 2025 أوساكا» والإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها من أجل ظهور جناح الكويت في «معرض إكسبو 2025 أوساكا» بأبهى صورة تليق بسمعة ومكانة الكويت في المحافل الدولية والذي توج بتاريخ 19/9/2023 بتوقيع عقد تنفيذ الجناح، وبذلك أصبحت الكويت الدولة الأولى عربيا والثامنة عالميا التي توقع عقد تنفيذ جناحها لهذا المعرض.



وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة الذي يبذلها جميع المسؤولين والقائمين على مشاركة الكويت في «معرض إكسبو 2025 أوساكا» وعلى رأسهم وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن بداح المطيري، والوكيل المساعد في وزارة الإعلام للشؤون الإدارية والمالية المفوض العام للكويت لدى «إكسبو 2025 أوساكا» سالم الوطيان، والجهات الحكومية المعنية على دورهم في سرعة إنهاء الإجراءات وتذليل الصعاب، حرصا منهم على رفع اسم الكويت عاليا في هذا المعرض. ثم أحاط وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان مجلس الوزراء علما بشأن الزيارة التي قام بها مؤخرا للمنتخبات الكويتية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 المقامة في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية وبالجولة الميدانية التفقدية داخل القرية الرياضية، حيث التقى برؤساء الاتحادات الرياضية المشاركة في هذه الدورة للاطمئنان على اللاعبين واللاعبات وتفقد الخدمات والمرافق المخصصة لهم في القرية، كما حضر عدد من المنافسات التي تشارك فيها المنتخبات الكويتية لتقديم الدعم المعنوي للاعبين واللاعبات خلال هذه المنافسات، مؤكدا على دور الهيئة العامة للرياضة والقائمين عليها في تسخير كل الإمكانات والموارد لدعم اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية في مشاركتها، وكذلك دعم الرياضيين الكويتيين المشاركين في الدورة، مشيدا بالجهود المخلصة التي يبذلها رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية ومديرة البعثة الرياضية الكويتية في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 فاطمة مسعود حيات واللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات المشاركة في هذه الدورة من أجل رفع شأن واسم الكويت عاليا في البطولات والمحافل الرياضية.