بحث وزراء الشؤون الاجتماعية العرب تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032 وذلك بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود. جاء ذلك خلال المنتدى رفيع المستوى بشأن تنفيذ العقد العربي الثاني لذوي الإعاقة الذي يقام تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيّد بالتعاون مع جامعة الدول العربية.



وناقش الوزراء العرب تبادل التجارب والخبرات من أجل ضبط الآليات الكفيلة بتنفيذ المحاور الـ17 التي يتضمنها هذا العقد المنبثق عن قرار القمة العربية الـ 32 التي عقدت في المملكة العربية السعودية في مايو الماضي. كما ناقش الوزراء التشريعات والسياسات والخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية وضمان العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى المشاركة في الحياة السياسية والأنشطة الثقافية والرياضية.



وأكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية هيفاء أبوغزالة، في كلمة لها، أن مخرجات هذا المنتدى وتوصياته ستطرح في القمة التنموية العربية التي ستعقد بموريتانيا بعد عرضها على مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية من أجل العمل على تنفيذها بصفة تشاركية.