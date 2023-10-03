استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والموضوعات محل الاهتمام المشترك.



كما استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت آن كويستينن، وتم خلال اللقاء بحث سبل توطيد العلاقات بين الكويت والاتحاد الأوروبي.



واستقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير مملكة إسبانيا لدى الكويت ميغيل خوسي مورو أغيلار، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل توطيدها في كافة المجالات، بالإضافة الى القضايا محل الاهتمام المشترك. كما استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير جمهورية أذربيجان لدى الكويت إيميل كريموف، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في المجالات كافة.