النصرالله: مهنة العلاقات العامة تتواجد بقوة في جميع القطاعات ولا يمكن تهميشها



ندى أبو نصر



أكد الرئيس الفخري لجمعية العلاقات العامة الكويتية الشيخ خالد العبدالله أن الجمعية تقدم العديد من الأنشطة والفعاليات الهادفة والمؤثرة في المجتمع، لافتا الى حرصها الدائم على التنمية وتحقيق رؤية «كويت جديدة»، مبينا أن جمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية، حيث تتحرك وفق استراتيجيات محددة بعيدا عن البيروقراطية والدورة المستندية، مشددا على أن صناعة التطوير والمستقبل ليست صعبة إذا بدأناها بخطوات مدروسة وتعاون الجميع في هذا الهدف.



جاء ذلك خلال كلمته في حفل ختام ملتقى العلاقات العامة الرقمية «آفاق وتوقعات» أول من أمس، والذي أقيم على مدى خمسة أيام من 24 سبتمبر إلى 1 أكتوبر في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بمشاركة العديد من الجهات.



وقال العبدالله إن تكاتف الجميع يسهم في بناء كويت المستقبل لتعود لؤلؤة الخليج وجوهرته المتألقة، والمنارة العلمية والثقافية بسواعد أبنائها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء، داعيا الجهات الحكومية والخاصة إلى الاهتمام بمهنة العلاقات العامة.



من جانبه، دعا رئيس جمعية العلاقات العامة جمال النصرالله إلى التحليق عبر آفاق جديدة في عالم بلا حدود جعلته وسائل الاتصال الحديثة قرية صغيرة، مؤكدا أن مهنة العلاقات العامة تتواجد بقوة في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، وهي مهنة لا يمكن الاستغناء عنها أو تهميشها تعتمد على الإبداع والابتكار والتفكير خارج الصندوق.



وأضاف النصرالله: نحرص في الجمعية على التنمية البشرية فرأس المال البشري من أهم ركائز التنمية المستدامة ونعمل جاهدين على القيام بدورنا الوطني في الدفع بعجلة التطوير ومعا نصنع كويت المستقبل ونحقق الرؤية السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، شاكرا جميع الجهات الراعية والمشاركة وكل من ساهم في نجاح الملتقى.



الجلسة الحوارية



وخلال الجلسة الحوارية على هامش حفل الختام، تمت مناقشة عدة محاور منها الاستراتيجيات الاتصالية في العلاقات العامة الرقمية وتأثيراتها على العمل المؤسسي، وتحديات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العلاقات العامة الرقمية، ومستقبل العلاقات العامة الرقمية في ظل الثورات التكنولوجية بمشاركة المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للشباب أسرار الأنصاري، وممثل قطاع العلاقات العامة والشؤون المؤسسية بشركة «زين» مريم المسلم، ومدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي لبنك وربة أيمن المطيري، والمتحدث الرسمي لتطبيق «سهل» يوسف كاظم، وأدارها الاعلامي أحمد الوهيدة.



وقالت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للشباب أسرار الانصاري إن تخصص العلاقات العامة ليس حديثا كما يظن البعض لكنه قديم جدا، مبينة ان نجاح أي جهة مرتبط بمهنة العلاقات العامة ومهارة العاملين فيها، لافتة إلى أن الرقمنة و«السوشيال ميديا» ساهما بشكل أساسي في رفع مؤشر أسهم عدد من المؤسسات وخفض البعض الآخر.



من جهتها، نوهت ممثل قطاع العلاقات العامة والشؤون المؤسسية بشركة «زين» الكويت مريم المسلم لضرورة رسم صورة ذهنية جديدة عن مهنة العلاقات العامة، موضحة أن التسويق طريقة لترويج المنتج، أما العلاقات العامة ففي شركة «زين» نسميها العلاقات والشؤون المؤسسية التي تسهم في إيصال صورة ذهنية للشركة بطريقة تليق بها للمجتمع، لافتة إلى أن تخصصات العلاقات العامة منها العلاقات الداخلية المختصة بالموظفين والخارجية المختصة بتنظيم الفعاليات والاعلامية سواء التقليدية أو السوشيال ميديا، هذا بالإضافة إلى تخصصات الاستدامة والابتكار.