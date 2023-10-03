الموافقة على مبادرتي تطوير شارع عثمان بن عفان وتنفيذ سور وبوابات مقبرة الصليبخات

تعديل مساحة موقع مركز المراقبة المخصص للهيئة العامة للبيئة بالشويخ لتصبح 5575م2





بداح العنزي



وافق المجلس البلدي، في جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري، على تخصيص موقع مسلخ الشويخ القديم لاستغلاله سوقا للخيام بصفة مؤقتة لمدة 5 سنوات على ان يتم السماح للمركبات ببيع المواد الغذائية المتنقلة مع اعطاء الاولوية لاصحاب سوق الري في التوزيع بالسوق الجديد.



وأقر المجلس مبادرة شركة الصالحية العقارية بالتصميم والاشراف على تطوير شارع عثمان بن عفان في منطقة شرق، شريطة توافق التصميم مع خطة البلدية في هوية العاصمة، كما وافق على مبادرة شركة بوبيان المتحدة ومكتب DMDA بخصوص التصميم والإشراف على تنفيذ سور وبوابات مقبرة الصليبخات شرط توافق التصميم مع خطة البلدية، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:



افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة العادية الساعة 10 صباحا، حيث صادق الاعضاء على محضر الجلسة السابقة، واحيط المجلس علما بكتاب وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة بشأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرار المجلس البلدي المتخذ باجتماعه 20/2023 المنعقد في 29/5/2023 بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من رئيس المجلس عبدالله المحري بتخصيص موقع لكل مزرعة لعرض وتسويق منتجاتها وذلك لاتخاذ اللازم نحو إنفاذ قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على الاعتراض سالف الذكر استنادا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قانون 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت التي تنص على «يكون قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة نافذا، ويلتزم المجلس البلدي بإنفاذه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار إليه».



وانتقل اعضاء لمناقشة الردود الواردة من الجهاز التنفيذي على أسئلة على النحو التالي:



٭ الرد السؤال المقدم من العضو م.إسماعيل بهبهاني بشأن معايير التقييم لمشاريع الطرق السريعة (استحداث وتطوير)، حيث عبر بهبهاني عن شكره للجهاز وتأكيد على ان الرد كان عاما ومن المفترض بيان دور البلدية في مشاريع الطرق، لذلك اطلب احالة الرد الى اللجنة الفنية.



٭ بحث الرد على السؤال المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن محطة تنقية مياه الصرف الصحي في مشروع المطلاع الإسكاني والأعمال المكملة لها (إنشاء وتشغيل وصيانة)، حيث طلب العضو العنزي بإحالة الموضوع إلى لجنة الجهراء نظرا لأهمية الموضوع.



٭ أعاد المجلس السؤال المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن المدخل والمخرج الرئيسي لمدينة جابر الأحمد المقابل لمنطقة شمال غرب الصليبخات إلى الجهاز التنفيذي لمخاطبة وزارة الأشغال.



٭ ناقش الرد على السؤال المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن أسئلة إيضاحية بخصوص المخطط الهيكلي الرابع للدولة، حيث اكتفت العضو منيرة الأمير بالرد.



٭ أحال المجلس الرد على السؤال المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن طريق كبد الممتد من جسر الصليبية حتى جواخير كبد إلى لجنة الجهراء.



٭ الرد السؤال المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن الدراسات والموافقات لتنفيذ مداخل ومخارج منطقة صباح السالم، حيث عبر د.كمال عن شكره للجهاز، مؤكدا ان هناك فوضى تحدث في منطقة صباح السالم عند بداية كل عام دراسي وما تشهده من ازدحام مروري، كما ان هناك ملاعب غير مرخصة، مؤكدا عدم اكتفائه بالرد.



٭ بحث المجلس الرد السؤال المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن جسور المشاة المغلقة، حيث أكد العبدالجادر ان مجلس الوزراء اعتمد المخطط الهيكلي الرابع للدولة، مشيدا بالجهود المبذولة في إنجاز هذا المخطط متمثلة بمدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس، ومدير إدارة المخطط الهيكلي وجميع العاملين.



توصيات اللجان



وانتقل المجلس المجلس لمناقشة توصيات اللجان، حيث وافق على مبادرة شركة الصالحية العقارية بالتصميم والاشراف على تطوير شارع عثمان بن عفان في منطقة شرق، كما تمت الموافقة على التصميم والإشراف على تنفيذ سور وبوابات مقبرة الصليبخات شرط توافق التصميم مع خطة البلدية في عمل هوية العاصمة.



ووافق المجلس على طلب تعديل مساحة موقع «مركز المراقبة» المخصص لصالح الهيئة العامة للبيئة المذكورة في قرار المجلس البلدي بمنطقة الشويخ الثالثة لتكون المساحة 5575م2 شريطة الالتزام بالاشتراطات الواردة في قرار المجلس البلدي أعلاه، وتخويل الإدارات المعنية بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية وذلك أثناء التثبيت.



ووافق «البلدي» على مقترح لجنة الأسواق العامة بنقل سوق الخيام بصفة مؤقتة إلى بمنطقة الشويخ الصناعية لمدة 5 سنوات وذلك لحين تشغيل سوق الخيام في منطقتي الجهراء والري، وتطبق شروط لائحة الأسواق العامة 118/2023 والصادرة في 29/5/2023 وعلى القرار 61/2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية الموجودة على الموقع، على يتم السماح لمركبات غذائية متنقلة تحدد أنشطتها من قبل البلدية ووزارة التجارة والصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة على ألا يزيد إجمالي عدد المركبات على 8 مركبات وإلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة وان تكون أولوية التوزيع في السوق الحديد لأصحاب القسائم لسوق الري المؤقت.



وأكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري دعم المجلس لأي مشروع، موضحا انه يؤيد أي تعديلات تصب في صالح المستثمر في سوق الخيام.



وأقر المجلس طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إعادة تخصيص موقع محطة التحويل الكهرباء الرئيسية في منطقة العقيلة قطعة 6.



اقتراحات الأعضاء



وأحال المجلس اقتراحات الأعضاء إلى الجهاز التنفيذي لدراستها وتشمل:



٭ الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن إضافة أنشطة بمنطقة العارضية الصناعية.



٭ الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن إنشاء مواقف للقوارب سطحية ومتعددة الأدوار بمواقع متعددة ومختلفة.



٭ الاقتراح المشترك والمقدم من الأعضاء م.علياء الفارسي، م.إسماعيــــل بهبهاني، عبدالله العنزي، وم.فرح الرومي بشأن حديقة الكويت للدراجات الهوائية.



٭ الاقتراح المقدم من العضو فهيد المويزري بشأن نقل التلفزيون المباشر لجلسات المجلس البلدي.



٭ الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن إعادة تعريف المنشآت الصناعية والمناطـــق الصناعيـــــة بالتبعيــة، وآخر بشأن تخصيص مناطق بجانب المناطق الصناعية الحالية مخصصـــة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.



٭ الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن تخصيص ممشى بمنطقة الفحيحيل قطعة 1.