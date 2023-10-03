مريم بندق



أعلن ديوان الخدمة المدنية ترشيح 4266 مواطنا ومواطنة للعمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، لافتا إلى مراجعة الجهات المرشحين عليها من دون الحاجة لمراجعة الديوان. وأكد أنه مازال مستمرا في تلقي خطة الجهات الحكومية لاسيما احتياجاتها من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية، وذلك بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين.



وشملت الترشيحات مختلف الشهادات والدرجات العلمية من حاملي درجة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم ومجتازي الدورات وغيرهم إضافة إلى غير المؤهلين. وعلمت «الأنباء» أن ترشيحات الديوان وجهت النصيب الأكبر عدديا لوزارة التربية تلتها وزارة الداخلية ثم الإدارة العامة للجمارك ووزارتا الأشغال والأوقاف. وقال مصدر لـ «الأنباء»، إن فتح باب التسجيل للراغبين في التوظيف مجددا سيتم في 1 ديسمبر المقبل ولمدة أسبوعين.



وقال مصدر إن أسماء المرشحين للتوظيف توجد على تطبيق «سهل» وموقع الديوان على تطبيق «إكس» منذ مساء أمس، ويمكن للمشمولين الاطلاع عليها من خلال الرقم السري لكل مسجل.

"الديوان": ظهور أسماء المرشحين للتوظيف بعد الساعة 10 مساء اليوم على تطبيق "سهل" وموقعنا باستخدام الرقم السري

قال مصدر لـ "الأنباء" إن أسماء المواطنين المرشحين للتوظيف الذين تم اعتمادهم ستظهر للمشمولين الساعة 10 مساء اليوم على تطبيق "سهل" وموقع الديوان على تطبيق "إكس"، وذلك من خلال الرقم السري لكل مسجل.

"الديوان" رسمياً: ترشيح 4266 مواطنا للعمل في الجهات الحكومية

أعلن ديوان الخدمة المدنية رسميا عن ترشيح 4266 مواطنا ومواطنة للعمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ، لافتا إلى مراجعة الجهات المرشحين عليها من دون الحاجة لمراجعة الديوان.

وأكد انه مازال مستمرا في تلقي احتياجات الجهات الحكومية.

وفيما يلي بيان الديوان :













