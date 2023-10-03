أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية امس أن العسكريين الحاكمين في النيجر قبلوا مبادرة الوساطة الجزائرية القائمة على «مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر» لإيجاد حل سياسي للأزمة الناجمة عن انقلاب يوليو.



وجاء في بيان للخارجية الجزائرية نشرته عبر وسائل الإعلام الحكومية «تلقت الحكومة الجزائرية، عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق».



وأوضح البيان أن الرئيس عبدالمجيد تبون كلف وزير الخارجية أحمد عطاف «بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كل الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية».



وأضاف أن «هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها».



وكان عطاف أكد خلال إعلان خطة الحل السياسي أن قائد الانقلاب الجنرال عبدالرحمن تياني «يطالب بمرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات كحد أقصى»، لكن الجزائر اعتبرت أن العملية الانتقالية يمكن أن تتم في ستة أشهر حتى لا يصبح الانقلاب «أمرا واقعا».