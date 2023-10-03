في إطار سعيه الدائم لتقديم خدماته وعروضه وخصوماته المميزة وعلى توفير أفضل الخدمات لتلبية احتياجات العملاء، شارك البنك التجاري الكويتي في معرض عالم السيارات Auto World Show والذي أقيم في أرض المعارض بمنطقة مشرف لمدة 6 أيام.



ومن خلال جناح البنك في المعرض، قدم البنك العرض الخاص بتمويل السيارات بالإضافة إلى عرض حصري في أيام المعرض، وهو خصم خاص يصل لغاية 1000 دينار على جميع السيارات المشاركة.



هذا، وقد شهد الجناح في المعرض إقبالا لافتا للتعرف على العرض الخاص بتمويل السيارات، حيث استفاد الكثير من العملاء مما قدمه البنك في المعرض. واستقبل فريق المبيعات المباشرة - التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد رواد المعرض والإجابة عن استفساراتهم عن تمويل السيارات والعروض المقدمة.



وقد قام الفريق بتعريف وتوعية الجمهور حول جوانب الحماية الأمنية للحسابات وضرورة عدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الأرقام السرية الخاصة بالحسابات مع أي شخص والحصول على الخدمات المصرفية فقط من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي مع الحرص على متابعة التعليمات التحذيرية التي يصدرها البنك لعملائه في إطار حملة «لنكن على دراية» الهادفة إلى تثقيف عملاء البنوك بالجوانب المرتبطة بالحسابات المصرفية والتعامل مع البنوك.



هذا، ويسعى البنك التجاري دائما نحو توفير أفضل الخدمات لتلبية احتياجات العملاء، والعمل على تطوير المنتجات والخدمات المصرفية، حيث تقدم بطاقات التجاري الائتمانية لحامليها مزايا وفوائد عديدة يمكن الاستفادة منها.