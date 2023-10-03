عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت يوم أمس اجتماعها الثاني لعام 2023 برئاسة السيدة وفاء أحمد القطامي - رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة.



والتقت اللجنة خلال الاجتماع بوفد مؤسسة التمويل الدولية (IFC) برئاسة هيلا شيخ روحو نائب الرئيس الاقليمي للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان والوفد المرافق لها.



وتأتي زيارة وفد مؤسسة (IFC) العضو في مجموعة البنك الدولي إلى الكويت بهدف استكشاف الفرص للشركات الكويتية في الأسواق الناشئة لدعم أجندة تنمية القطاع الخاص، وحشد التمويل من الجهات الراعية لدعم احتياجات الاستثمار في الأسواق الناشئة وإيجاد الحلول للحد من مخاطر الاستثمار المؤثرة، والتعرف على مجالات التعاون المحتمل بين الكويت ومؤسسة التمويل الدولية بما في ذلك دعم اجندة التنويع الوطنية، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ودعم المبادرات الخضراء.

والجدير بالذكر ان مؤسسة التمويل الدولية هي أكبر مؤسسة إنمائية دولية تعمل في أكثر من 100 دولة، تركز على دعم القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، حيث قامت المؤسسة في عام 2022 بتقديم مبلغ قياسي قدره 33 مليار دولار لدعم الشركات الخاصة والمؤسسات المالية في البلدان النامية مستفيدة من قوة القطاع الخاص لتعزيز الرخاء المشترك.