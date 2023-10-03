شنت تركيا ضربات جوية على أهداف لمسلحين في شمال العراق واعتقلت مشتبها بهم في مدينة إسطنبول، وذلك بعد ساعات من إعلان حزب العمال الكردستاني المحظور مسؤوليته عن اول هجوم بقنبلة تشهده العاصمة أنقرة منذ سنوات.



وقالت وزارة الدفاع التركية أمس إنه «تم تدمير 20 هدفا في المجمل من كهوف ومخابئ وملاجئ ومستودعات تستخدمها المنظمة الإرهابية الانفصالية».



واضافت أن العملية أسفرت عن «تحييد» الكثير من المسلحين وهو تعبير يشير عادة إلى القتل، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية جرت في مناطق: متينا وهاكورك وقنديل وجرة بشمال العراق.



ووقع الهجوم في حي بوسط أنقرة يضم مباني وزارية بالقرب من البرلمان قبيل بدء الدورة البرلمانية الجديدة، واسفر عن مقتل أحد المهاجمين بينما قتلت السلطات المهاجم الآخر.



من جهتها، قالت وزارة الداخلية التركية إنه تم تحديد هوية أحد المهاجمين بأنه عضو في حزب العمال الكردستاني والعمل مستمر للتعرف على هوية الآخر، موضحا أنه تم العثور على متفجرات وقنابل يدوية وقاذفة صواريخ ومدافع مختلفة في موقع الهجوم.



وأشارت الوزارة في بيان إلى أن المهاجمين سرقا السيارة التي نفذ بها الهجوم وقتلا سائقها في مدينة قيصري التي تبعد 260 كيلومترا جنوب شرقي أنقرة.



وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا، على منصة «إكس» أمس إن شرطة مكافحة الإرهاب اعتقلت 20 شخصا في مداهمات استهدفت مشتبهين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني في إسطنبول وأماكن أخرى.



وأضاف أن من بين المعتقلين أحد المتحدثين المحليين من الأكراد ورؤساء مناطق لحزب سياسي كبير موال للأكراد يشتبه في قيامهم بجمع مساعدات وتوفير مأوى لأعضاء بحزب العمال الكردستاني.



وأظهرت لقطات التقطتها كاميرات المراقبة حصلت عليها وكالة «رويترز» سيارة تتوقف عند البوابة الرئيسية لوزارة الداخلية قبل أن يسرع أحد راكبيها نحو المبنى سيرا على الأقدام ويحدث الانفجار بينما بقي الشخص الآخر في الشارع.



من جهته، قال الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد إن بغداد ترفض الضربات التركية المتكررة أو وجود قواعد عسكرية تركية في إقليم كردستان العراق ويأمل في التوصل لاتفاق مع تركيا لحل هذه المشكلة.



واضاف رشيد في تصريحات صحفية انه «من الضروري أن تراعي تركيا وضع العراق»، مؤكدا أن «خروقاتها تؤدي إلى قتل المدنيين».



وتابع «نسعى للتواصل على الاتفاق مع تركيا لحل المشاكل كما حصل مع إيران»، في إشارة إلى اتفاق أمني بين العراق وإيران للتعامل مع الجماعات الانفصالية الكردية الإيرانية في كردستان.