ألغيت مباراة الاتحاد السعودي مع ساباهان الإيراني والمقررة في دوري أبطال آسيا وذلك بعد رفض الاتحاد دخول أرضية الملعب على خلفية ممارسات سياسية من ساباهان الإيراني تمثلت بوضع تماثيل وصور لشخصية سياسية (قاسم سليماني) وفي هذا الإطار من المنتظر أن يصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانا رسميا لتوضيح أسباب إلغاء المباراة بصورة رسمية.



وتشير المصادر إلى أن اجراء الاتحاد السعودي جاء بناء على ما قامت به إدارة سباهان الإيراني من إيلاج السياسة بالرياضة والمرفوض أساسا في المنظمات الرياضية المختلفة.



45 دقيقة مهلة!



يذكر أن حكم المباراة قد قام بمنح إدارة ساباهان الإيراني 45 دقيقة للعدول عن وضع التماثيل السياسية وإعادة الأمور إلى نصابها إلا أن النادي الإيراني لم يصحح الأوضاع مما دعا ممثلين الاتحاد السعودي إلى تطبيق قرارهم بعد الاجتماع العاجل مع مراقب المباراة ومغادرة الملعب نهائيا.