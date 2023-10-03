قالت شركة «إيه.إم.سي إنترتينمنت»، إن وحدة تابعة لها ستتولى توزيع فيلم عن الجولة العالمية لنجمة البوب الأميركية الشهيرة بيونسيه في توقيت تسعى فيه شركات تملك دورا للعرض السينمائي لملء فجوات خلفتها سلسلة إضرابات في هوليوود. وقالت الشركة إنه من المقرر عرض فيلم (رينيسانس: إيه فيلم باي بيونسيه) في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ابتداء من يوم الجمعة الأول من ديسمبر 2023، مضيفة أن عرضه في مدن أخرى بالعالم سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.



ويصور الفيلم الجولة العالمية للمغنية ومؤلفة الأغاني هذا الصيف وشملت 57 حفلا في 40 مدينة بأميركا الشمالية و14 بأنحاء أوروبا.



ويأتي الفيلم بعد فيلم مماثل عن جولة لنجمة البوب الشهيرة تايلور سويفت سيطرح في دور العرض السينمائي بدءا من 13 أكتوبر الجاري.



وتزود أفلام عن الجولات الموسيقية لنجوم كبار سلاسل دور العرض السينمائي مثل إيه.إم.سي وسينمارك وسينيبلكس بعروض قوية لمساعدتها على ملء الفراغ الناجم عن إضراب مطول للممثلين والكتاب في هوليوود.