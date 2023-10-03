بحضور مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني العقيد جمال الفودري، عقد الاجتماع التنسيقي مع القيادات الميدانية بلجنة الدفاع المدني في إطار الاستعداد والتجهيز لموسم الأمطار، حيث تم استعراض الجهود والتجهيزات الفنية والبشرية لكل الجهات ذات الصلة والوقوف على مدى استعدادها لمواجهة موسم الأمطار والسيول ومناقشة جاهزيتها وخطط انتشار الأجهزة المعنية وسرعة استجابتها لمواجهة كل الظروف الطارئة، إلى جانب تصنيف البلاغات والتعامل معها عبر غرفة العمليات، مع ضرورة توعية المواطنين والمقيمين باتباع الرسائل التحذيرية الصادرة من الجهات الرسمية.