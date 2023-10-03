أعلنت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات «جيلي» في الكويت، عن طرح سيارة «جيلي ستار راي» التي توفق بين جمال التصميم فائق الحداثة وبين المواصفات التقنية المتطورة لترسم معالم مستقبل السيارات، حيث كشفت «جيلي» عن مركبة «ستار راي» خلال المعرض العالمي للسيارات «Auto World Show» في أرض المعارض 2023، حيث تهدف عبر هذه السيارة إلى تلبية توقعات الجيل الجديد من المستهلكين من ناحية التصميم وإتاحة وسيلة نقل أكثر جمالا وجاذبية.



يجمع الجيل التالي بين مزايا التصميم والتكنولوجيا الذكية بتناغم تام، لتصبح «ستار راي» أكثر من مجرد سيارة عادية، بل أشبه بلوحة رقمية تختزل مخيلة شباب اليوم وتطلعاتهم للعصر الجديد.



وبمناسبة طرح «جيلي ستار راي»، قال علاء طربيه، مدير عام «جيلي الغانم» في الكويت: يوفق هذا الطراز الثوري، وهو مركبة رياضية (SUV) فائقة الحداثة من «جيلي»، بمهارة عالية بين التقنيات الرقمية المتطورة من جهة وبين التصميم السابق لعصره من جهة أخرى لتقديم تجربة قيادة لا مثيل لها. وتابع قائلا: نحن متشوقون جدا لطرح هذا الطراز أمام عملائنا في الكويت، ليتسنى لهم الاطلاع على مواصفات سيارة Vision Starburst التجريبية التي طرحتها «جيلي» من وحي الفضاء والنجوم في أول طراز يدخل حيز الإنتاج، وهو «جيلي ستار راي».



وتنفرد «جيلي ستار راي» بتصميم مساحي يتسم بطول محور العجلات وقصر الأجزاء المعلقة، فيؤمن مساحة داخلية رحبة لا مثيل لها. يبلغ طول قاعدة العجلات في سيارة «جيلي ستار راي» 2777 ملم، ما يجعلها السيارة الرائدة في فئتها، فتتيح مساحة واسعة ومريحة للجميع وتضع معيارا جديدا يحتذى لمواصفات الراحة. تزدان جوانب السيارة بخط Tidal Beltline الأنيق والبعيد عن المغالاة الذي يبرز شكل السيارة الديناميكي، ويشكل عامل جذب ينحسر ويشتد، من وحي الرقص الإيقاعي للحياة نفسها.



ويسهم شعار «جيلي» المضيء والمتوافر بإصدار محدود في إبراز الطابع العصري للمركبة، يضفي هذا التفصيل لمسة حديثة تواكب العصر إلى سيارة «ستار راي»، بما يتوافق مع نمط حياة المستهلك صاحب الذوق الرفيع.



ويتصدر سيارة «جيلي ستار راي» شبك أمامي بحلة جديدة مزدان بشفرات فائقة اللمعان وخطوط عريضة وتموجات نابضة. تجتمع هذه العناصر لتخلق تباينا لافتا في انعكاس الضوء، مما يجسد الطابع العصري للمركبة. وكونها المركبة الرياضية متعددة الأغراض (SUV) فائقة الحداثة الريادية من «جيلي»، تستعين بعناصر تصميم ثورية مثل المنحنيات من دون حدود والتموجات النابضة والملتوية التي تبشر بمقاربة جديدة لمفهوم التنقل.



تزيد العجلات باللونين الفضي والأسود وبقياس 20 بوصة من رونق السيارة، إذ يبرق لونها المتباين كحجر الألماس. يكتمل التصميم مع سقف عائم من لونين يتبدل لونه بدقة مع تغير الإنارة، فتوحي سيارة «ستار راي» بحس من الأناقة المفعمة بالحياة.



وتستعرض «جيلي ستار راي» الرؤية الرقمية المتطورة للعلامة، وتلبي تطلعات الجيل الجديد بالنسبة إلى وسائل النقل، وترتقي «ستار راي» بمفهوم إنارة المركبات إلى شكل جديد من أشكال الفنون التكنولوجية، فتنجح في التوفيق بين الحاضر والمستقبل مع مصابيح أمامية عريضة وإيقاعية بتقنية LED، ومصابيح خلفية بتقنية LED يصل بينها شريط إنارة.



واللافت في هذه السيارة أن نظام المصابيح الأمامية يشمل عدسة مسطحة قياسها 15 ملم قادرة على بعث إشعاعات بقوة ix178. يجسد هذا التفصيل جمال السيارة «فائق الحداثة»، الذي يوفق بين التصميم والأداء بأبهى حلة. بفضل هذه العلاقة التكافلية بين التكنولوجيا الرقمية وجمال التصميم الراقي، تسطع سيارة «جيلي ستار راي» تحت سماء الليل المرصعة بالنجوم.



وتشكل سيارة «جيلي ستار راي» إحدى ركائز استراتيجية «جيلي» للتوسع حول العالم، وتشهد على شغف العلامة وحرصها الدائم على الارتقاء بمنتجاتها، ومن هذا المنطلق تطرح مركبة جديدة من فئة المركبات الرياضية متعددة الأغراض (SUV)، توفق بين جمال التصميم والمزايا التكنولوجية المتطورة، وتتيحها أمام عملائها ومستهلكيها خارج حدودها المحلية. وبذلك لا تكون سيارة «ستار راي» مجرد نموذج لمفهوم «التصميم الجميل المستوحى من التقنيات الرقمية»، بل تجسد الأوجه المتعددة لوسائل النقل فائقة الحداثة.



وتؤمن سيارة «ستار راي» تجربة كاملة متكاملة تتخطى توقعات العملاء، بدءا من أدائها الفائق، وأدوات التحكم بالقيادة التي تتجاوب بسهولة مع السائق، وصولا إلى مزايا الذكية التي تتمحور حول الركاب، ومقصورتها الرقمية الفاخرة.



كل هذا متوافر بسيارة جيلي ستا راي الجديدة كليا، امتلكها الآن بسعر يبدأ من 6999 دينارا مع 5 سنوات كفالة و3 سنوات صيانة وتأمين شامل مجانا.



مقصورة فاخرة تؤمّن أقصى درجات الراحة



وانطلاقا من مفهوم «التصميم الجميل المستوحى من التقنيات الرقمية»، ترتقي سيارة «جيلي ستار راي» بفخامة المقصورة وتؤمن أقصى درجات الراحة للركاب لتشكل ملاذا لهم خارج المنزل، فالمقصورة الرقمية الصديقة للبيئة في سيارة «جيلي ستار راي» تخاطب المشاعر وتعبر عن مزاج السائق من خلال عناصر تصميمية تحاكي تأثير التنفس والمياه المتدفقة على الراحة النفسية. تنفرد «ستار راي» بمقصورة تراعي أدق التفاصيل لتقديم تجربة غامرة للركاب، مع ستارة إنارة محيطية وإيقاعية مبتكرة ونظام صوتي حصري في مساند الرأس من «Harman Infinity». علاوة على ذلك، تأتي السيارة مزودة برقائق إلكترونية ذات أداء عال، تضمن تجربة سلسة ومتكاملة داخل السيارة.