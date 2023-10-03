هادي العنزي



تفوق الفريق الأول لكرة السلة بنادي القادسية على الفتح السعودي 79-62 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة نادي الريان القطري، ضمن منافسات الدور التمهيدي للمجموعة الـ 3، ليسجل الأصفر أفضل بداية ممكنة في انطلاق مشواره بالبطولة العربية الـ 35 للأندية لكرة السلة، التي تستضيفها قطر حتى 12 أكتوبر الجاري، ويخوض الأصفر ثاني مبارياته بالبطولة اليوم عندما يلتقي سلا المغربي في الـ 6:30 مساء، على ذات الصالة.



وفي مواجهات أخرى، تغلب اتحاد الجزائر على السيب العماني 81-58، ودينامو اللبناني على الأهلي القطري 93-63، ضمن المجموعة الثانية، وفي المجموعة الرابعة، تفوق الأهلي المصري على دجلة الجامعة العراقي 92-77، وبيروت اللبناني على مجد طنجة المغربي 95-70، فيما فاز قطر القطري على خدمات البريج الفلسطيني 87-70 لحساب المجموعة الأولى.



وتستكمل منافسات اليوم الثالث للبطولة بإقامة 3 مواجهات بالإضافة إلى مباراة القادسية وسلا المغربي، حيث يلعب دينامو اللبناني مع الاتحاد السكندري المصري في الـ 4 عصرا، ويتبعه لقاء يجمع بين اتحاد الجزائر والأهلي القطري في الـ 6:30 مساء على صالة نادي الغرافة، لمصلحة المجموعة الثانية، فيما يلعب الفتح السعودي مع وحدة صنعاء اليمني في الـ 4 عصرا على صالة نادي الريان القطري.