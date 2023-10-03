عبر رئيس الاتحادين الدولي والآسيوي ورئيس نادي البولينغ الشيخ طلال المحمد عن ارتياحه لنجاح بطولة الكويت الدولية المفتوحة للبولينغ والتي تعد تمهيدا للحدث الأهم وهو بطولة العالم التي تستضيفها الكويت خلال اكتوبر الجاري.



وأشاد المحمد خلال تتويجه الفائزين بالفائدة الكبيرة التي عكستها البطولة على مستوى اللاعبين الكويتيين في ظل الاحتكاك القوي مع عدد من اللاعبين المصنفين على المستوى الآسيوي والعالمي، مؤكدا أن البطولة التي شهدت مشاركة ما يزيد على 100 لاعب ولاعبة وشهدت منافسات قوية ساهمت في رفع المستوى الفني والبدني للاعبين الكويتيين الذين حققوا المراكز الأولى في عدد من الفئات، متمنيا أن يسهم ذلك في تقديم مستوى متميز خلال البطولة القادمة. واسدل الستار على منافسات البطولة حيث فاز بالمركز الأول في منافسات الرجال السويدي بونتوس اندرسون، واحتكرت كولومبيا منافسات السيدات عن طريق جوليانا فرانكو، وفي منافسات الشباب حسمت الكويت المراكز الثلاثة الأولى عن طريق عبدالرزاق محمد في المركز الأول وعمر الصفران في المركز الثاني وعادل أبل في المركز الثالث.



وفي فئة كلاس A، نجحت الكويت في الفوز بالمركزين الأول والثاني عن طريق عادل أبل ويوسف المنصور، فيما جاء الإماراتي عبدالله المري في المركز الثالث.