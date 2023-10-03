أهدى بطل منتخبنا الوطني لألعاب القوى يعقوب اليوحة الكويت الميدالية الذهبية الثانية دورة الألعاب الآسيوية الـ19 هانغزو ـ الصين التي تختتم فعالياتها 8 الجاري، بعد أن توج بالمركز الأول في منافسات سباق 110م حواجر للرجال بتسجيله زمن قدره 13.41 ثانية بعد منافسة قوية مع لاعب المنتخب الياباني تاكاياما الذي شاركه الذهب لأول مرة في تاريخ الدورة، فيما راحت البرونزية للصيني شو جوويي.



وبذلك ارتفع عدد ميداليات الكويت في الدورة إلى 6 ميداليات متنوعة حتى الآن مع تبقي 5 أيام على نهاية الدورة.



هذا وأثنى رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر على الانجاز الذي حققه اليوحة وهو الذهبية الثانية للكويت، بالإضافة إلى فضيتين في الرماية لطلال الرشيدي وفرق التراب وبرونزية يوسف الشملان في المبارزة ليصبح العدد الإجمالي حتى الآن 6 ميداليات متنوعة.



وأكد الناصر على أن لقاء سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مع أبنائه اللاعبين واللاعبات وكلماته التحفيزية كان لها بالغ الأثر في تحقيق تلك الإنجازات في مختلف اللعبات، متمنيا مواصلة حصد الميداليات الملونة ورفع علم الكويت عاليا في جميع المحافل القارية والدولية.



وقال اليوحة (30 عاما) الذي توج بأول ميدالية قارية «واجهنا قبل شهرين اللاعبين والأسماء نفسها في بانكوك (بطولة آسيا)، وكانت المراكز مختلفة وأنا حللت ثالثا. اليوم اختلفت الأدوار نتيجة العمل».



وتابع العداء، الذي انتظر قرارات الحكام بفارغ الصبر لإعلان النتيجة بعد ان وصل لخط النهاية بالتزامن مع اللاعب الياباني، «نشف دمي»، وأردف «هذه الذهبية ستفتح لي أبوابا كثيرة قبل الأولمبياد. وأتمنى ألا يتوقف دعمي».



من جهته، أهدى المدرب الوطني لألعاب القوى بدر عباس هذا الإنجاز التاريخي إلى القيادة الرشيدة والجماهير الكويتية، مضيفا أن جهوده كمدرب مع اليوحة منذ وجوده في الناشئين قطفت ثمارها بتتويجه بذهبية سباق 110م حواجز ليكون أول أول كويتي يحقق هذه الميدالية بدورات الألعاب الآسيوية، مضيفا أن المنافسة كانت قوية جدا بين يعقوب واللاعب الياباني وانتظر الجميع النتيجة النهائية لمدة تزيد عن 10 دقائق ليحتسب الحكم تعادل الياباني مع البطل يعقوب اليوحة ويمنح الاثنان الميدالية الذهبية.



من جانب آخر، حل اللاعب عيسى الزنكوي بالمركز الخامس في مسابقة رمي القرص بتسجيله مسافة 60.13م، فيما تأهل بطل المنتخب الكويتي للإسكواش عبدالله المزين إلى الدور ربع النهائي بعد تغلبه على منافسه لاعب منتخب باكستان بنتيجة 3-2، في حين لم يحالف الحظ اللاعب عمار التميمي بعد خسارته من لاعب منتخب الهند 0-3، وأنهى لاعبو القوس والسهم بدر الشلاحي وأحمد الشطي وحنان المياس مشاركتهم في مسابقة القوس المركب للفردي بخروجهم من دور الـ 16، وكما أنهى علي الزيد وعبدالله طه وريم النقيب وسعاد البحر مشاركتهم في مسابقة القوس الأولمبي للفردي بخروجهم من الدور الـ 32.



يتعين على منتخبنا الوطني لكرة اليد ان يخوض مواجهة قوية أمام المرشح الأول لنيل الميدالية الذهبية المنتخب القطري في الساعة 1 ظهرا وذلك في الدور النصف النهائي، بينما تعول الجماهير الكويتية على زيادة غلة الميداليات في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 عندما يلعب البطل إبراهيم الظفيري سباق 800م في الساعة 3:45 عصرا بتوقيت الكويت، كما سيدخل بطل الإسكواش عبدالله المزين مباراة قوية مع لاعب منتخب ماليزيا ميجا نيو في الساعة 11 صباحا، وتبدأ لاعبة الدراجات الهوائية لطيفة الياسين منافساتها في الساعة 4 فجرا، وتخوض لاعبة منتخبنا الوطني لألعاب القوى أمل الرومي تصفيات سباق 800م، كما يشارك اللاعب ناصر بورجيب في تصفيات التسلق.





.. وهل أجمل من بريق «الذهب»!



ناصر العنزي



مثلما يقولون في الأمثال «إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب» فمثلها ألعاب القوى إن كنت ضعيفا يغلبك الأقوياء، وبطلنا يعقوب اليوحة من فصيلة الأقوياء النادرة. فعندما تكون محاطا بين اثنين من أعتى المنافسين،وتمرق بينهما كالطلقة فأنت تستحق الذهب وأغلى من الذهب، وفي سباق 110 أمتار حواجز ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية المقامة في الصين وقف بطلنا يعقوب اليوحة بين الياباني تاكاياما والصيني تشي جو بانتظار شارة البدء ثم انطلق يسابق الريح متخطيا حاجزا تلو الآخر بثبات وشدة وهمة غير مكترث بمنافسيه حتى جاءت اللحظة الحاسمة متوجا بالذهب مناصفة مع الياباني تاكاياما بعدما سجلا زمن 13.41 ثانية، ولسان حالهما معا يقول «‫ذهبية لك وذهبية لي». ذهبية يعقوب اليوحة «30» عاما جاءت في وقتها ومحلها بعدما عاندته الظروف في البطولات الآسيوية السابقة، وهي الأولى له على مستوى القارة الصفراء بعدما حقق المركز السابع في آسياد كوريا الجنوبية 2014 ثم غاب عن المنافسة في الآسياد وعاد كالتنين الصيني في مدينة هانغزو وخطف الميدالية الذهبية بجدارة واستحقاق وبعد غياب الكويت عن منصات التتويج في مسابقة ألعاب القوى. هنيئاً لنا ببطلنا يعقوب اليوحة المنحدر من عائلة رياضية متخصصة في هذه اللعبة، والذي أضاف الميدالية الذهبية الثانية للكويت بعد ذهبية الرامي عبدالله الطرقي في تجمع أكبر القارات يتنافس فيه الأقوياء كل 4 سنوات، حيث تكون مسابقة ألعاب القوى محط أنظار الجماهير لما تحمله من تشويق وترقب ومفاجآت، مبروك لنا يعقوب اليوحة البطل «الأسمر» الذي تفوق على «صفرة» اليابانيين والصينيين والكوريين ومرق كالسهم بينهم وجاءنا بالذهب النفيس، ومثلما نقول في أحاديثنا «الغالي سعره منّه وفيه» وهل أجمل من بريق الذهب!