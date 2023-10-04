التسجيل مستمر حتى 10 نوفمبر المقبل والمقيم وله صلة قرابة بمواطن من حقه التسجيل في المجموعة



أسامة أبو السعود



أعلن مدير ادارة الحج والعمرة بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية سطام المزين ان عدد الذين قاموا بالتسجيل لأداء فريضة الحج هذا العام بلغ 6000 مواطن ومواطنة ممن تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها اللجنة العليا للحج. وأكد المزين في تصريحات لـ «الأنباء» ان التسجيل مستمر حتى 10 نوفمبر المقبل، مشددا على ان العبرة بتسجيل الأكبر سنا في المجموعة حتى لو سجل آخر يوم، لافتا في الوقت ذاته إلى أن النساء هن الأكثر تسجيلا في الحج.



وأشار المزين إلى أن حصة الكويت هذا العام تبلغ 8000 حاجا من الكويت عبر 63 حملة مرشحة لاستقبال الحجاج.



وأوضح المزين ان الحملات التي تتعدى الـ 50 حاجا مسجلا لديها سيسمح لها بتنظيم الحج هذا العام، اما الحملات التي يقل عدد الحجاج المسجلين لديها عن 50 حاجا فلن يسمح لها بتسيير الحج هذا العام.



وفيما يخص تسجيل المقيمين بصورة غير قانونية، أكد المزين ان التسجيل مستمر لهم حتى إغلاق باب التسجيل وفق الضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للحج وبانتظار موافقة السلطات السعودية.



وفيما يخص تسجيل المقيمين على ارض الكويت، أوضح المزين ان المقيم الذي له صلة قرابة بمواطن او مواطنة سواء زوج او زوجة او ابن او بنت او اخ او اخت... يقوم بالتسجيل ـ حسب شروط اللجنة ـ بحيث يكون هناك مقيم واحد فقط في كل طلب.



وأخيرا وعن معرض الحج هذا العام، أوضح المزين أنه سيقام في الفترة من 11 ـ 15 شهر نوفمبر المقبل بأرض المعارض وسيتيح الفرصة لجميع الراغبين في اداء مناسك الحج بالتعرف على الخدمات المقدمة من الحملات وايضا الرد على أي استفسارات خاصة بالحج من قبل ادارة الحج والعمرة.