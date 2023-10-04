ياسر العيلة



المطربة الراحلة وردة الجزائرية لم تكن مجرد مطربة عادية، بل أسطورة غنائية ملأت الدنيا غناء بصوتها العذب الذي ما زال وسيظل عنوانا للحب، صوتها الحساس وأداؤها الراقي رافق الجماهير لسنوات طوال، فمنحتهم المحبة والاحترام، وقدمت ما يليق للجمهــور العربــي طــوال مشوارهــا الفني الذي امتد لأكثر من نصف قرن.



ومن هذا المنطلق، يشهد مركز جابر الأحمد الثقافي الخميس حفلا خاصا يضم اكثر أغاني وردة التي شدت فيها بالحب من خلال أصوات طربية موهوبة مثل المطربة مروة ناجي والمطربة آيات فاروق والمطرب الكويتي الشاب خلف المشعوف، تصاحبهم فرقة موسيقية بقيادة المايسترو د.علاء عبدالسلام، والحفل من إنتاج شركة الرندي للمنتج سعود الرندي بالتعاون مع شركة «سمارت سمرات» للمنتج بدر بوغيث، واللذين يطمحان لتقديم كل ما هو مميز وجديد ومختلف من الحفلات التي تثري الكويت والخليج فنيا وثقافيا، ويشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا من عشاق أغاني الفنانة الراحلة.



وقالت النجمة مروة ناجي: سعيدة بالتواجد من جديد في الكويت بعد فترة غياب طويلة والالتقاء بجمهورها الحبيب، ان شاء الله سنقضي سهرة جميلة معا، خاصة أن الحفل لمعشوقتي الأولى النجمة وردة الجزائرية، وسعادتي الكبيرة تكمن في أنني سأقف على أهم مسارح الوطن العربي وهو مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي تحت قيادة أخي العزيز المايسترو د.علاء عبدالسلام.



من جانبها، قالت المطربة آيات فاروق: أنا سعيدة جدا بوجودي وترشيحي للغناء في حفل يحمل اسم الفنانة العملاقة وردة، سوف نغني أجمل أعمالها التي قدمتها خلال مشوارها الفني، وأتمنى أن ينال الحفل إعجاب الجمهور وان نكون عند حسن ظنهم.



بدوره، قال المايسترو د.علاء عبدالسلام: سعيد جدا بقيادة حفل واحتفالية النجمة الراحلة وردة الجزائرية على مسرح الشيخ جابر الأحمد الثقافي في بلدي الثاني الكويت الحبيبة من خلال ثلاثة مطربين من العيار الثقيل، مثل النجمة مروة ناجي والنجمة آيات فاروق وحبيبي المطرب الشاب خلف المشعوف الذي أتوقع له مستقبلا كبيرا، خاصة انه من الأصوات الواعدة في الكويت، أنا فخور جدا بوجودي، ومع الجمهور الكويتي إن شاء الله تكون احتفالية رائعة.